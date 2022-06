Biblioteca Vaccheria Nardi: gli eventi della settimana

Ecco gli eventi della settimana presso la Biblioteca Vaccheria Nardi in Via di Grotta di Gregna 37

Lunedì 13 Giugno ore 17:00 Shar Cand. La leggenda dei sette draghi

Presentazione di “Shar Cand. La leggenda dei sette draghi” di Riccardo Massimini, Morphema Editrice, 2020. Dialogheranno con l’autore il prof. Davide Toffoli, docente presso il liceo Einstein-Bachelet di Roma e Luca Laurenti, scrittore e medico.

Riccardo Massimini, classe 1998, è uno studente e scrittore di fantasy, da tempo costretto su una carrozzina elettrica per via di un’amputazione di tutti e quattro gli arti che ha subito in seguito a una serie di gravissime complicanze a catena a partire da una diagnosi, all’età di 7 anni, di Mielodisplasia AREB con traslazione genica, una delle forme di leucemia più acute e devastanti. Shar Cand. La leggenda dei sette draghi è il suo primo libro.

Giovedì 16 Giugno ore 16:30 Tana per i libri!

Nel giardino della Biblioteca ci sarà un appuntamento per i più piccoli con letture ad alta voce a cura del personale della biblioteca e dei volontari del Servizio Civile secondo il progetto Nati per leggere. In caso di maltempo l’attività si svolgerà nel Casale Ragazzi.

Incontro su prenotazione per un massimo di 10 bambini accompagnati da adulti iscritti alle Biblioteche di Roma. Età consigliata: 3-7 anni. Per prenotarsi chiamare il numero 0645460491/4 o scrivere all’indirizzo ill.vaccherianardi@bibliotechediroma.it

Sabato 18 Giugno 2022 ore 10:30 RicicliAmo per l’ambiente

Per cinque date di giugno alle ore 10:30 nella Biblioteca Vaccheria Nardi si terranno dei laboratori per bambini di riciclo creativo dal titolo RicicliAMO per l’ambiente!, a cura dei ragazzi del Liceo Statale “Niccolò Machiavelli”. Età consigliata: 3-7 anni.

Per partecipare prenotarsi al numero 0645460491/4 o via mail all’indirizzo ill.vaccherianardi@bibliotechediroma.it

Lunedì 20 giugno alle ore 17 Studiò diritto ma poi si piegò. Aforismi

Presentazione di “Studiò diritto ma poi si piegò. Aforismi” di Stefano Cazzato, Giuliano Ladolfi Editore, 2021.

Dialogheranno con l’autore Giuseppe Cappello, docente e saggista, Lucio Saviani, filosofo e scrittore, Fabrizio Ciccarelli, docente e critico musicale.

Stefano Cazzato da più di venti anni insegna filosofia nei licei. Collabora con giornali e riviste (Conquiste del lavoro, Diogene, Rocca) e ha pubblicato saggi di didattica in Nuova secondaria. I suoi precedenti lavori sono: Esercizi di realismo, Manni, 1999, Maestri del nostro tempo (con G. Moscati), Cittadella, 2007, Dialogo con Platone. Come analizzare un testo filosofico, Armando, 2010