Biblioteca Vaccheria Nardi. Laboratori di giochi di ruolo e narrazione condivisa

L’ American Library Association promuove da diversi anni un’iniziativa denominata International Games Day@your Library, la giornata mondiale del gioco in biblioteca, alla quale nel corso del tempo hanno aderito moltissime realtà bibliotecarie in tutto il mondo. In Italia l’iniziativa è stata recepita dall’Associazione Italiana Biblioteche (AIB) che dedica l’intero mese di novembre al gioco promuovendo la manifestazione dal titolo International Games Month @your Library. L’evento, organizzato dal gruppo di lavoro “gaming in biblioteca” dell’AIB, è volto a mostrare le potenzialità educative del gioco e del videogioco in biblioteca rivolto a tutte le fasce d’età, realizzando eventi a cui tutti possano partecipare.

Cosa si intende per gioco di ruolo? I giochi di ruolo (GDR), in inglese Role Playing Game (RPG), sono un genere ludico in cui i giocatori gestiscono o interpretano un proprio personaggio all’interno di un mondo immaginario. Sono i giocatori stessi a inventare e sviluppare la storia, semplicemente basandosi sulla loro immaginazione.

L’evento è iniziato lunedì 6 novembre con l’incontro dedicato alle scuole secondarie di secondo grado con il Gioco di Comitato: laboratorio ludico a cura dell’ Associazione Il Salotto di Giano.

Laboratorio ludico Gioco di Comitato, in cui due Game Master (figure moderatrici del gioco) hanno accompagnato una classe alla ricerca di personaggi letterari attraverso le funzioni classiche studiate dalla narratologia.

Ulteriore appuntamento dedicato alle scuole secondarie di secondo grado è previsto per mercoledì 15 novembre dalle ore 10.00 alle ore 13.00: Public History e Game Design.

Laboratorio incentrato su Memoir’44-la Battaglia di Benedello: Wargame tattico che ricostruisce la battaglia di Benedello, mettendone in luce gli aspetti storicamente più significativi. Lo scenario è basato sul sistema di Memoir’44: Wargame introduttivo della serie Commands & Colors, tra i più duttili e diffusi al mondo.

Evento a cura di Ludo Lab con l’esperto di Public History Glauco Babini.

Ulteriore appuntamento dedicato alle scuole secondarie di secondo grado è previsto per martedì 21 novembre dalle ore 10.00 alle ore 13.00: Pixel-Picture (of) the Universe.

Il gioco strutturato è uno strumento utile per affrontare e capire elementi importanti del mondo scientifico e della vita dei ricercatori. Assieme agli esperti dell’Istituto Nazionale di Astro Fisica (INAF) in questo laboratorio giocheremo a Pixel-Picture (of) the Universe, un gioco che allena allo sviluppo di una strategia, stimola la relazione con gli altri giocatori e giocatrici, allena l’autonomia decisionale, la gestione di sè in gioco, la collaborazione e la cooperazione. Dal punto di vista scientifico aiuta ad imparare come funziona la ricerca astrofisica e il metodo scientifico e ad apprendere i concetti base sulla risoluzione delle immagini digitali.

Ulteriore appuntamento dedicato alle scuole secondarie di secondo grado è previsto per mercoledì 29 novembre dalle ore 10.00 alle ore 13.00: La narrazione e le tematiche Gender.

Seminario-workshop di scrittura creativa e tematiche gender a cura di Andrea Tupac Mollica: antropologo e game designer.