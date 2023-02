Biblioteche, inaugurata la nuova Sala Studio Euclide

Il presidio culturale, che porta a 41 il totale delle biblioteche di Roma Capitale, è stato inaugurato alla presenza dell’assessore capitolino alla Cultura Miguel Gotor e del presidente del Municipio XV Daniele Torquati.

A disposizione dei cittadini vi è un’ampia sala lettura, dotata di oltre sessanta postazioni di studio, con prese di ricarica per i portatili, divani con schienale insonorizzato e WIFI.

La Sala Studio Euclide dispone di oltre 1600 titoli disponibili per il prestito, di una postazione per la consultazione del catalogo online e del servizio di prestito interbibliotecario, che consente di prenotare online e ricevere in loco tutti i titoli presenti sul catalogo delle Biblioteche di Roma.

E’ dotata di un sistema di illuminazione LED e arricchita dalle opere del fotografo americano Brendan Pattengale, esperto nella esplorazione dei metodi fotografici e della percezione del colore.

L’apertura della Sala Studio è stata resa possibile grazie all’adesione della società Euclide alla proposta dell’Istituzione Biblioteche e del Municipio XV. Si tratta della seconda biblioteca operativa nel territorio municipale, insieme alla Biblioteca Galline Bianche di Labaro.

Aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 19

Centro Euclide – via Flaminia Nuova, 834 – 836

“A Roma da oggi c’è uno spazio in più per studiare, leggere, informarsi e stare insieme; è la nuova Aula Studio Euclide, che abbiamo inaugurato oggi al Centro Euclide di via Flaminia Nuova. L’apertura di una nuova struttura di Biblioteche di Roma era attesa da lungo tempo in un territorio come quello del Municipio XV il quale, pur grande come il Comune di Milano, finora di Biblioteca Comunale ne aveva solo una. Questo è un nuovo importante passo della nostra azione per rilanciare il sistema bibliotecario romano per il quale abbiamo deciso di investire ben 50 milioni di euro e che porterà a oltre 50 il numero complessivo delle Biblioteche comunali, con molte strutture profondamente ristrutturate e dieci nuove aperture“, ha dichiarato l’assessore Gotor.