Bicinrosa, il 7 Aprile 2024 pedalata contro il tumore al seno

Nella Giornata Mondiale della Salute, Domenica 7 Aprile 2024, si svolgerà la VII edizione di BICINROSA, la manifestazione sportiva nata per sensibilizzare la popolazione sul tema della prevenzione dei tumori al seno.

Una biciclettata per le strade del centro di Roma promossa dalla Breast Unit della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico e patrocinata, tra gli altri, anche da Roma Capitale e dalla Regione Lazio.

La sfilata delle biciclette partirà alle 11.30 dallo stadio “Nando Martellini” a Caracalla e sfilerà poi su largo Cavalieri di Colombo, viale delle Terme di Caracalla (corsia centrale), piazza di Porta Capena, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo, via dei Fori Imperiali, largo Corrado Ricci sino al Foro di Traiano per poi tornare su via dei Fori Imperiali, largo Corrado Ricci, via dei Fori Imperiali, piazza del Colosseo, via Celio Vibenna, via di San Gregorio, piazza di Porta Capena, viale delle Terme di Caracalla (corsia laterale) largo Cavalieri di Colombo e arrivo alle 12,30 in via Antonina.

Obiettivo dell’evento è far comprendere l’importanza della prevenzione nella lotta contro i tumori al seno, raccogliendo fondi per sostenere la ricerca: una sana alimentazione e una mobilità attiva rientrano tra le abitudini positive da adottare per combattere tutti i tipi di cancro.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito della manifestazione bicinrosa.it.

