Bimba di 3 anni smarrita alla Stazione Termini: salvata dai Carabinieri

Attimi di paura questa mattina alla Stazione Termini di Roma, quando una bambina di 3 anni è stata trovata da sola e smarrita sul binario 1 Est. Un episodio che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia, ma che per fortuna si è concluso con un lieto fine grazie all’intervento tempestivo dei Carabinieri del Nucleo Scalo Termini.

Era circa le 9:30 quando una segnalazione ha allertato i militari: una bimba straniera, visibilmente confusa e impaurita, si trovava senza nessun familiare accanto.

Gli immediati accertamenti hanno fatto luce su quanto accaduto: la piccola faceva parte di una famiglia tunisina, in viaggio da Catania a Milano, insieme ai genitori e ai suoi due fratelli. Durante un frenetico cambio di treno, nel caos e nella fretta di ripartire, la famiglia non si era accorta di averla lasciata a terra.

A rendersi conto della terribile dimenticanza erano stati i genitori stessi, che già a bordo del treno avevano dato l’allarme al capotreno. Una volta arrivati alla Stazione Tiburtina, sono immediatamente tornati indietro a Termini, con il cuore in gola, sperando di ritrovare la loro bambina sana e salva.

Nel frattempo, i Carabinieri si sono presi cura della piccola: giochi e merendine per distrarla e farle sentire meno il peso di quel momento spaventoso. Poi, finalmente, l’atteso abbraccio con mamma e papà, che ha riportato il sorriso sul volto di tutti i presenti.

Un episodio che si è concluso nel migliore dei modi, ma che dimostra quanto possa essere facile, in un attimo di distrazione, perdere di vista un bambino. Fortunatamente, questa volta, la prontezza delle forze dell’ordine ha evitato il peggio.

