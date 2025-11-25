Black Friday, è boom a Roma: 7 cittadini su 10 faranno acquisti. Spesa media a 268 euro

A Roma il Black Friday non è più soltanto una trovata commerciale importata dagli Stati Uniti: è diventato un vero e proprio rito di fine novembre, il primo assaggio dell’atmosfera natalizia e, per molti, l’occasione per risparmiare qualcosa in vista dei regali.

Lo conferma l’ultima indagine di Confcommercio Roma, realizzata con Format Research, secondo cui il 70% dei romani approfitterà degli sconti, ormai estesi ben oltre il singolo venerdì.

La spesa media prevista sfiora i 268 euro, in crescita rispetto allo scorso anno. Una cifra che racconta una tendenza sempre più evidente: anticipare lo shopping natalizio per alleggerire il portafoglio durante le settimane delle festività, quando le spese inevitabilmente lievitano.

Il Natale inizia dal Black Friday

Secondo lo studio – condotto su un campione di mille cittadini maggiorenni – quasi il 66% degli intervistati concentrerà proprio in questi giorni una parte sostanziale degli acquisti natalizi, un balzo in avanti rispetto al 56,9% registrato nel 2024.

Il fenomeno non riguarda solo Roma. A livello nazionale sono soprattutto donne, giovani tra i 18 e i 34 anni e residenti del Nord a trascinare lo shopping.

Due italiani su tre useranno le promozioni per fare in anticipo i regali, impegno che rappresenta quasi la metà del budget destinato alle festività.

Un altro 25% è ancora indeciso, ma potrebbe cedere agli sconti entro lunedì 1° dicembre, quando si chiuderà ufficialmente la “settimana nera”. Solo l’8,8% ha già deciso di non partecipare alla corsa al Black Friday.

Centri commerciali affollati e carrelli online pieni

Il portafoglio, comunque, resta sotto controllo: il 90,9% non andrà oltre i 500 euro di spesa.

Sul fronte dei canali, i consumatori si dividono tra fisico e digitale:

50,2% acquisterà sia online che nei negozi

32,3% solo online

17,5% esclusivamente nei negozi

E tra i luoghi “offline”, tornano protagonisti i centri commerciali, che segnano un aumento del 5,2% rispetto allo scorso anno: simbolo di un Black Friday sempre più ibrido, tra carrelli digitali e vetrine scintillanti.

Prezzi più bassi ma consumatori più attenti

Gli analisti di Format Research rilevano come il consumatore romano sia ormai un “acquirente strategico”: confronta, monitora, pianifica e sfrutta gli sconti per ottimizzare tutto il periodo natalizio.

Un ruolo centrale lo gioca la comunicazione digitale, diventata motore delle scelte d’acquisto:

41,5% influenzato dal web advertising

34,6% dai sistemi di intelligenza artificiale

29,1% dai contenuti su Instagram

Gli articoli più cercati? Elettronica ed elettrodomestici, spesso proibitivi a prezzo pieno, seguiti da abbigliamento, prodotti per la cura di sé e naturalmente giocattoli, grandi protagonisti dei regali sotto l’albero.

Guasco (Confcommercio): “Gli sconti non durano più un giorno, ma una settimana”

A raccontare come è cambiato il Black Friday è anche Romolo Guasco, direttore di Confcommercio Roma:

«La settimana di sconti ormai è diventata una consuetudine. Molti negozianti l’hanno inserita nella loro programmazione. Purtroppo non è più solo un giorno, ma un’intera settimana».

Una tendenza che però penalizza soprattutto le piccole attività, costrette a rivedere al ribasso i margini:

«Il rischio di andare in perdita è alto per chi ha una sola attività. Le grandi catene, invece, seguono logiche commerciali nazionali e internazionali che le rendono più resistenti».

E dopo il Black Friday? Molti romani potrebbero tirare il fiato e aspettare i saldi invernali, fissati per il 3 gennaio.

Guasco ricorda anche l’importanza del rispetto delle regole:

«La legge regionale prevede che nel mese prima dei saldi non si facciano altri sconti. Una norma che, però, troppo spesso non viene rispettata né fatta rispettare».

