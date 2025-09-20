Black Point di San Basilio, il quartiere manifesta contro il progetto

Grande partecipazione popolare questa mattina per la manifestazione – indetta dall’AdQ San Cleto-Giardino Nomentano – per dire no al progetto del Black Point Nomentano così come approvato dal Campidoglio.

Da diversi mesi le proteste si susseguono costantemente, come da noi raccontato più volte, per opporsi a un progetto che la cittadinanza dei quartieri coinvolti reputa disastrosa per la congestione che si sta creando nella viabilità che ruota attorno a via Nomentana.

La manifestazione di oggi avviene subito dopo una presa di posizione (tardiva, ma che almeno si è manifestata) della giunta capitolina che si accorge che, forse, il progetto così come realizzato, va rivisto per la quantità di disagi che sta creando sul territorio.

Presenti alla manifestazione numerosi consiglieri di opposizione – Montanini per Forza Italia, Scerbo, Santoro, Onofri e Mariani per Fratelli d’Italia – ma anche una folta presenza della maggioranza municipale – Proietti, Piccolo, Pelliccia, Gallucci, Fruci, De Paolis e Palmaccio per il PD e Corciulo per Sinistra Civica – a testimonianza del fatto che la stessa maggioranza municipale ha espresso fin dall’inizio forti perplessità sul progetto presentato dal Campidoglio.

Le opposizioni, molto critiche nei confronti delle scelte capitoline, si chiedono perché questa volontà di proseguire in questo modo con un progetto definito in corso d’opera sperimentale. Fabrizio Montanini (Forza Italia) si chiede perché se l’assessore Patanè ha voluto definire “sperimentale” il progetto, non ha momentaneamente posizionato dei new jersey removibili invece che far realizzare delle strutture che, in caso di sperimentazione fallita, a questo punto, dovranno essere smantellate, con un aggravio di spesa per i cittadini.

Le dichiarazioni di Fabrizio Montanini (Forza Italia)

Anche Fratelli d’Italia, per bocca del dirigente romano Gianni Ottaviano (ex consigliere storico del Municipio) sottolinea le scelte discutibili fatte da Patanè. “Rivendichiamo il fatto che già dalle fasi di presentazione del progetto contestammo questa scelta. Un conto è la sicurezza, un conto è poter privare i cittadini della possibilità di uscire dai propri quartieri. Abbiamo chiesto più volte di rivedere il progetto e di condividerlo con cittadini e associazioni del territorio. La protesta di oggi mette il Sindaco Gualtieri nella condizione di dover necessariamente rivedere questo progetto“.

Le dichiarazioni di Gianni Ottaviano (FdI)

Anche la maggioranza municipale ha voluto puntualizzare le proprie perplessità sul progetto. “Riconosciamo la necessità di una battaglia per strade più sicure” ha detto il capogruppo PD Federico Proietti “ma non possiamo rimanere silenti di fronte ad evidenti problemi che si stanno verificando. Oggi è importante esserci, confrontarci con i cittadini e comprendere a fondo le ragioni della protesta che reputiamo assolutamente legittima.”

Per Carla Corciulo (Sinistra Civica) “Ascoltare il territorio è il primo servizio che deve fare un’istituzione pubblica. Siamo convinti che questo sia stato un intervento deleterio per tutta l’area che ruota attorno alla Nomentana e pensiamo che insieme si possa trovare una soluzione alternativa. E’ giusto trovare soluzioni che diminuiscano l’incidentalità, ma bisogna preservare anche i quartieri da soluzioni che vanno ad innalzare notevolmente il grado di inquinamento per l’alto traffico veicolare che si va a creare”

Le dichiarazioni di Federico Proietti (PD) e Carla Corciulo (Sinistra Civica)

Presente alla manifestazione la consigliera comunale di Fratelli d’Italia Mariacristina Masi, secondo cui “l’assessore Patanè ha dovuto fare l’ennesimo dietrofront perché le decisioni che prende sono contro i cittadini e perché non si rende conto di quali sono le esigenze dei territori. Il Black Point di San Basilio ha creato tanti disagi, come già successo per la ZTL, quindi deve necessariamente ritornare sulle sue decisioni“.

Le dichiarazioni di Mariacristina Masi (FdI)

Presente in rappresentanza del PD Roma anche Ruggero Piccolo, che oltre essere un consigliere del IV Municipio è il responsabile del forum mobilità del PD Roma, secondo cui “oggi abbiamo condiviso con i cittadini e le associazioni di incontrarci la settimana prossima col segretario romano del PD Enzo Foschi, per discutere le soluzioni alla scelta tecnica che è stata individuata e risolvere la pericolosità dell’incrocio di via Nomentana. La soluzione individuata dal Dipartimento mobilità non è soddisfacente per la gestione del traffico del quartiere. Il PD Roma si impegna oggi a trovare assieme ai cittadini una soluzione per soddisfare in primo luogo chi in questo territorio vive quotidianamente.”

Le dichiarazioni di Ruggero Piccolo (PD)

La manifestazione si è conclusa sul piazzale antistante il Mercato Talenti, con il presidente dell’AdQ Domenico Scarpa (che ha organizzato la protesta insieme all’altra responsabile Antonella Serratore) che ha voluto ringraziare tutti per la numerosa partecipazione ed ha voluto fare il punto sul perché si è arrivati a questo punto e su quali sono i prossimi passi da fare in questa battaglia territoriale.

“Grazie a questa grande partecipazione abbiamo una forza in più per far cambiare questo progetto” ha detto Scarpa “siamo tutti d’accordo che il black point nasce con un nobile obiettivo, cioè salvare vite umane e mettere in sicurezza gli incroci. Siamo però perplessi del grado di pericolosità che è stato attribuito a questo incrocio: facendo un accesso agli atti, abbiamo notato una discrepanza nei dati sugli incroci Nomentana/Fabbri, Nomentana/Casal Boccone e Buazzelli/Casale di San Basilio,: i dati degli incidenti registrati erano notevolmente più bassi di quelli usati a supporto del progetto. Quindi o i dati non erano completi oppure i dati utilizzati per il progetto non erano corretti.”

Scarpa ha ricordato che nel 2022 il progetto originale non presentava l’attuale rotatoria, che invece è stata inserito solo grazie a un documento che hanno presentato i comitati. “Noi ci siamo posti sempre in maniera collaborativa, siamo d’accordo nel cambiare le criticità, ma con buon senso” ha aggiunto “Dopo settembre 2022 però, il progetto è stato rivisto ma senza più ascolto dei territori da parte dell’assessorato capitolino.” Scarpa ha inoltre ricordato che, al contrario del Comune, i Municipi coinvolti (III e IV) hanno ascoltato fin da subito le perplessità dei cittadini, con delle prese di posizione forse timide ma che comunque ci sono state.

“Oggi la Nomentana, strada di scorrimento primario, viene deviata in un quartiere, con un progetto senza senso. Nessuno sta mettendo in discussione la necessità di mettere in sicurezza gli incroci, ma questa non può essere la soluzione” ha concluso Scarpa “Siamo convinti che un’altra soluzione sia possibile, lavorando sull’incrocio Nomentana/San Basilio/Casal Boccone, basta avere la volontà tecnica e politica di metterla in atto. Chiediamo da mesi di aprire un tavolo e di trovare una soluzione che vada bene a tutti. Il Sindaco ha recentemente detto di voler rivedere il progetto, quindi noi attendiamo fiduciosi un tavolo di condivisione ed una soluzione a breve termine che ci porti a rivivere senza stress nei nostri quartieri.”

Nei prossimi giorni attendiamo quindi di conoscere i nuovi sviluppi di questa vicenda, e di capire – soprattutto – la reale volontà della giunta capitolina nel voler mettere mano al progetto, ascoltando tutte le osservazioni e le difficoltà che stanno vivendo i cittadini del territorio.

