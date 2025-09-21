Black Point Nomentana: “Bene le parole di Patanè, ora si passi ai fatti”

“Questa mattina abbiamo partecipato all’iniziativa dei cittadini di San Basilio contro il Black Point Nomentana per ascoltare le loro preoccupazioni e condividere le difficoltà che il quartiere sta vivendo a seguito del cambio di viabilità su via Nomentana e via Casali di San Basilio.

Accogliamo con favore le dichiarazioni dell’assessore Patanè, che oggi ha parlato della necessità di introdurre correttivi per conciliare sicurezza stradale e vivibilità del territorio. È un passo importante, che va nella direzione che i cittadini chiedono da tempo.

Come Azione – dichiarano i consiglieri capitolini Antonio De Santis e Flavia De Gregorio, insieme a Livia Pandolfi, capogruppo di Azione in III municipio, e a Lavinia Giuliani, consigliere di Azione in IV municipio – vigileremo affinché a queste parole seguano atti concreti, con soluzioni condivise che garantiscano da un lato la riduzione della pericolosità stradale e dall’altro il rispetto della qualità della vita di chi in questo quartiere ci vive ogni giorno.”

