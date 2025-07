Blatte, escrementi di topo e autorizzazioni mancanti: chiusa una pizzeria in zona Ottavia

Chiusa una pizzeria tavola calda, in zona Ottavia, da parte degli agenti della Sezione di Polizia Amministrativa del XIV Gruppo Montemario della Polizia Locale di Roma Capitale.

La chiusura è stata disposta dalla Asl RM1, Servizio Igiene ed Alimenti, competente, a seguito delle gravi carenze igienico-sanitarie e presenza di infestanti, tra cui blatte ed escrementi di topo, riscontrate dagli operanti durante i controlli.

Contestualmente, è stata accertata anche la carenza dei titoli autorizzativi. Pertanto, al responsabile sono state comminate sanzioni per un totale di circa 9mila euro.

Ulteriori verifiche hanno riguardato anche un bar, sempre nel territorio del XIV Municipio, dove le pattuglie hanno rilevato difformità rispetto al titolo autorizzativo, oltre a carenze igienico-sanitarie per le quali la ASL ha emesso una diffida al ripristino delle idonee condizioni. Anche in questo caso sono state irrogate sanzioni per un totale di circa 8mila euro.

Questi interventi rientrano nelle più ampie attività di controllo portate avanti dai caschi bianchi per reprimere condotte irregolari ed al contempo garantire il rispetto delle norme in materia di sicurezza alimentare e poste a tutela della salute pubblica.

