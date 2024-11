Blatte tra i banchi di scuola: con un video, ScuolaZoo denuncia la situazione all’IIS Tommaso Salvini

Blatte tra i banchi e lezioni che continuano come se nulla fosse. ScuolaZoo, la più grande community studentesca d’Italia, ha ricevuto e pubblicato un video-denuncia degli studenti dell’Istituto Tecnico Tommaso Salvini della sede in Via caposile 1 a Roma, che testimonia una situazione incredibile: un’infestazione di blatte negli ambienti scolastici, con insetti che camminano tra i banchi e costringono gli studenti a schiacciarli con i piedi.

Secondo alcuni studenti, nonostante le segnalazioni la vicepresidenza avrebbe minimizzato il problema, liquidando la questione con un secco: “Non c’è bisogno di una disinfestazione”.

Una risposta che ha scatenato incredulità non solo tra gli studenti, ma anche sui social.

Il video pubblicato da ScuolaZoo su Instagram ha già raccolto migliaia di visualizzazioni e commenti indignati: “Non sarei mai rientrata a scuola”, o “A momenti fanno lezione gli insetti invece dei professori” e “Se succedesse a me, non metterei più piede in classe.”

Dopo la pubblicazione del video, la redazione di ScuolaZoo è stata contattata da altri studenti dell’Istituto che sostengono che la disinfestazione sia in programma e che la dirigenza non avrebbe minimizzato il problema.

Con oltre 5 milioni di follower, la community di ScuolaZoo si impegna ogni giorno a dare voce agli studenti e a sensibilizzare l’opinione pubblica sui gravi problemi strutturali e igienici che ancora affliggono le scuole italiane.

E anche questo video-denuncia diventa un appello affinché le istituzioni intervengano tempestivamente per risolvere il problema e garantire agli studenti un ambiente sano e sicuro, perché gli istituti scolastici devono essere luoghi di crescita e apprendimento, non di disagio e ansia.

