Blitz a Cornelia: Carabinieri e Parà blindano il quartiere. Sanzionati i minimarket

L’intervento si inserisce nelle strategie di sicurezza urbana volute dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini. Il dispiegamento di forze è stato massiccio: oltre ai militari territoriali, sono scese in campo le unità motociclisti, la Compagnia di Intervento Operativo (CIO) dell’8° Reggimento Lazio e i paracadutisti.

Il bilancio dell’operazione parla di 262 persone identificate e 78 veicoli controllati, con l’elevazione di diverse sanzioni per violazioni al Codice della Strada.

Durante i controlli è scattato l’arresto di un 35enne tunisino, senza fissa dimora e con precedenti, sorpreso in via Domenico Tardini mentre cedeva alcune dosi di hashish a un uomo.

Addosso all’indagato i Carabinieri hanno trovato 13 grammi della stessa sostanza e 100 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Nel corso del servizio, insieme al personale del NAS, i militari hanno effettuato anche una serie di ispezioni igienico-sanitarie presso esercizi commerciali della zona.

Due minimarket di circonvallazione Cornelia sono stati sanzionati per un totale di 5mila euro: nel primo caso sono state riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie nel laboratorio carni e nel deposito alimenti, oltre alla mancanza delle procedure di autocontrollo, con conseguente sospensione parziale dell’attività di deposito; nel secondo esercizio sono emerse analoghe criticità legate alle condizioni igieniche.

Nel complesso delle attività, tre giovani sono stati segnalati alla Prefettura di Roma perché trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti, mentre nei confronti di un 43enne del Bangladesh è stato emesso un ordine di allontanamento.

