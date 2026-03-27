Blitz a Roma Est: pugno duro tra Tor Bella Monaca e Borghesiana

Un’azione mirata, scandita da controlli serrati e interventi sul campo, ha riportato alta l’attenzione delle forze dell’ordine nel quadrante est della Capitale.

Tra Borghesiana e Tor Bella Monaca, la Polizia di Stato ha messo in campo un servizio straordinario con un obiettivo chiaro: colpire illegalità diffuse, dal lavoro nero allo spaccio di droga.

A coordinare le operazioni gli agenti del VI Distretto Casilino, affiancati dall’Ispettorato del Lavoro, dal 6° Gruppo Torri della Polizia Locale e dal Reparto Cinofili.

Un dispositivo articolato, sviluppato su due fronti paralleli: da una parte i controlli amministrativi sulle attività commerciali, dall’altra il contrasto diretto al traffico di stupefacenti nelle piazze più sensibili.

Sul versante delle verifiche, sono finite sotto la lente otto attività commerciali. Il bilancio è pesante: sanzioni per circa 94 mila euro.

Tra le irregolarità emerse, violazioni delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, condizioni igienico-sanitarie precarie — in un caso con presenza di escrementi di roditori all’interno di un laboratorio di pasticceria — e l’impiego di lavoratori senza contratto.

Ma è a Tor Bella Monaca che l’operazione ha mostrato il suo volto più operativo. In via dell’Archeologia, da tempo considerata una delle principali piazze di spaccio della città, gli agenti hanno avviato un servizio di osservazione discreto, ricostruendo in pochi minuti la dinamica dello smercio: due pusher impegnati nella vendita e un terzo con il ruolo di vedetta.

Il blitz è scattato dopo aver documentato uno scambio droga-denaro. La sostanza, nascosta in un sacchetto di carta, veniva recuperata all’occorrenza per le cessioni.

Decisivo l’intervento dell’unità cinofila: il cane antidroga Faro ha consentito di individuare e sequestrare 36 dosi tra hashish e cocaina, oltre a più di 800 euro in contanti.

Per i tre uomini, cittadini tunisini, sono scattate le manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio.

Nel complesso, l’operazione ha portato al controllo di 139 persone. Nove di queste sono risultate irregolari sul territorio nazionale e sono state accompagnate presso l’Ufficio immigrazione della Questura per gli accertamenti del caso.

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