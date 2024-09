Blitz a Tor Bella Monaca: droga, contante e arresti, la battaglia contro lo spaccio continua

La battaglia contro lo spaccio a Tor Bella Monaca prosegue senza sosta: nonostante i frequenti blitz e gli arresti, il commercio di droga continua inarrestabile. Nelle ultime ore, i Carabinieri hanno effettuato una serie di operazioni cruciali nella zona.

In via dell’Archeologia, un 19enne è stato sorpreso in auto con un carico di droga: 20 involucri di marijuana per un totale di 30 grammi, 45 grammi di hashish e 380 euro in contante, presumibilmente guadagnati grazie alla sua attività illecita.

Pochi minuti dopo, i Carabinieri hanno fermato un automobilista di 27 anni, noto pregiudicato, alla guida senza patente. Essendo recidivo, è stato denunciato. Un altro automobilista, anch’esso senza patente, è stato multato di 5.100 euro per la sua prima infrazione.

In via dell’Archeologia, un cittadino peruviano di 42 anni è stato denunciato dopo aver aggredito verbalmente e fisicamente i militari durante un controllo.

L’intervento del cane del nucleo cinofili è stato fondamentale per scoprire 23 grammi di hashish e 180 grammi di cocaina, suddivisi in centinaia di involucri e nascosti in vari luoghi utilizzati dai pusher.

In un’altra operazione, i Carabinieri hanno ispezionato due attività commerciali: una regolare e una sanzionata. Il titolare di un minimarket in via Amaretta è stato multato di 2.000 euro per violazioni delle norme di sicurezza alimentare.

Infine, un servizio di osservazione del VI Distretto Casilino ha rivelato un’attività di spaccio in un appartamento tra via Paolo Ferdinando Quaglia, viale Tor Bella Monaca e via Galopini.

Tre uomini, di 30, 54 e 49 anni, sono stati arrestati dopo essere stati trovati con 1.205 euro in contante. Sono accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙