Blitz a Tor Bella Monaca e Ciampino: 10 arresti, armi con silenziatore e maxi-multe

Dalle ore 14:00 di ieri, il quadrante est della Capitale è diventato teatro di una vasta operazione di bonifica.

Non si è trattato solo di posti di blocco, ma di un intervento coordinato che ha colpito simultaneamente il traffico di stupefacenti e l’economia irregolare che ne deriva.

Tor Bella Monaca: lo spaccio sotto assedio

L’arrivo dei militari del Tuscania ha permesso di cinturare ermeticamente le piazze di spaccio, impedendo la fuga delle “vedette” e dei pusher.

Il bilancio dell’intervento a Tor Bella Monaca è pesante:

Arresti: 10 persone in flagranza (4 italiani e 6 nord-africani).

Sequestri droga: Oltre 300 dosi tra cocaina, hashish e marijuana.

L’arsenale: In un vano ascensore è stata rinvenuta una pistola con munizioni e silenziatore , pronta per essere utilizzata in eventuali regolamenti di conti.

Controlli commerciali: Sanzioni per 30.000 euro a sale slot, B&B e minimarket; due attività sono state sospese.

Ciampino: focus sugli alloggi Ater

Mentre a Roma si combatteva nelle piazze, a Ciampino i Carabinieri della Tenenza locale, insieme alla Polizia Locale, hanno effettuato un censimento straordinario nel complesso di via Col di Lana:

88 appartamenti controllati: L’obiettivo è mappare le presenze e contrastare il racket delle case popolari.

Abusivismo: 2 persone denunciate per occupazione illegale di alloggi pubblici.

Sicurezza stradale: 3 denunce per rifiuto del narcotest e una sanzione per guida in stato di ebbrezza.

Presidio costante nelle periferie

Le operazioni di Tor Bella Monaca e Ciampino rappresentano un tassello di un dispositivo più ampio e strutturato, pensato per garantire presenza costante dello Stato nelle periferie della Capitale

