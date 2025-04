Blitz a Tor Bella Monaca e Torre Angela: 5 arresti per spaccio di droga

Tor Bella Monaca, Torre Angela, e borgata Finocchio: i nomi di questi quartieri, purtroppo, sono spesso associati a storie di degrado, criminalità e traffico di droga.

Ma oggi, questi luoghi sono protagonisti di un’altra storia, quella della Polizia di Stato, che, con determinazione e professionalità, ha messo in atto l’ennesimo blitz che ha scosso la zona e restituito un po’ di speranza ai cittadini onesti.

L’operazione, portata avanti dagli agenti del VI Distretto Casilino e dalla Squadra Mobile, ha avuto come obiettivo principale il contrasto alla criminalità diffusa e al traffico di stupefacenti, che da troppo tempo attanaglia queste realtà. Nei giorni scorsi, infatti, le forze dell’ordine sono riuscite a dare un colpo decisivo al commercio illegale di droga, arrestando 5 persone e denunciandone altre 6.

Un’operazione meticolosa, orchestrata in modo impeccabile, che ha visto l’impiego anche della poliziotta a quattro zampe “Nelly”, una cucciolona delle unità cinofile antidroga, che ha fatto un lavoro straordinario nel localizzare il materiale stupefacente nascosto.

Nelly, con il suo fiuto infallibile, ha guidato gli agenti alla scoperta di cocaina ben occultata tra i ciuffi d’erba, in fessure ricavate tra le recinzioni in lamiera e addirittura nei vani dei contatori dell’energia elettrica. Un lavoro certosino, che ha permesso di sequestrare una quantità significativa di sostanze, interrompendo così il flusso di droga che stava contaminando il quartiere.

Ma il blitz non si è limitato a una sola zona. L’operazione si è sviluppata in diverse aree critiche, divise in quattro distinti interventi. In via P.F. Quaglia, i poliziotti del Distretto Casilino sono riusciti a sgominare una piccola rete di spacciatori.

Due giovani tunisini, infatti, operavano sotto i portici della zona: uno si occupava della vendita diretta della droga, mentre l’altro provvedeva a rifornire i nascondigli, tra cui una siepe vicino a un bar e una cassetta dei contatori dell’elettricità. Nonostante il disperato tentativo di uno degli arrestati di disfarsi della droga nel momento in cui la Polizia li ha intercettati, il blitz ha avuto successo e i due spacciatori sono stati arrestati.

Ma non è tutto. La Squadra Mobile ha colpito in tre scenari differenti. A Finocchio, gli agenti hanno arrestato un ragazzo romano che nascondeva in casa sua, oltre a metanfetamine, anche il kit completo per il confezionamento della droga, segno di un’attività di spaccio ben organizzata.

A San Biagio Platani, invece, un giovane egiziano è stato arrestato non solo per possesso di cocaina, ma anche per essersi opposto con violenza agli agenti, aggredendoli durante il fermo. L’ultimo arresto è avvenuto in via Beata Chiara Bosatta, una zona di edilizia popolare, dove un giovane romeno è stato sorpreso mentre cedeva cocaina ai clienti.

Oltre agli arresti, sono stati effettuati numerosi controlli nei locali commerciali, tra cui bar e sale slot, situati nelle zone a rischio. Complessivamente, la Polizia ha verificato la posizione di ben 280 persone, di cui 83 già note alle forze dell’ordine per precedenti. Inoltre, 3 persone sono state accompagnate negli uffici di Polizia per accertamenti sulla loro permanenza sul territorio nazionale.

La risposta alle problematiche legate allo spaccio di droga è stata chiara e determinata. Questo blitz, infatti, non solo ha inflitto un duro colpo ai trafficanti di droga, ma ha anche ribadito la presenza e l’efficacia delle forze dell’ordine sul territorio.

L’intervento della Polizia di Stato, accompagnato dalla presenza delle unità cinofile, ha dimostrato ancora una volta come la sinergia tra uomini e animali possa essere fondamentale nella lotta alla criminalità.

Il fiuto di Nelly, infatti, ha contribuito in modo determinante a scoprire il nascosto traffico di stupefacenti, mettendo fine a un’altra rete di spaccio che minacciava la sicurezza del quartiere.

