Blitz a Tor Bella Monaca: scoperti 13 contatori di energia elettrica manomessi

Nuovo colpo all’illegalità a Tor Bella Monaca. Nella mattinata di ieri un intervento congiunto di Polizia Locale e Polizia di Stato ha portato alla luce 13 contatori dell’energia elettrica manomessi in via dell’Archeologia, cuore delle occupazioni abusive della periferia est di Roma.

Il blitz, scattato all’alba, ha visto impegnati gli agenti del VI Gruppo Torri della Polizia Locale e del 6° Distretto Casilino, affiancati dai tecnici di Areti.

Dopo controlli mirati in due palazzine, le squadre hanno scoperto allacci abusivi che rifornivano di corrente alcuni appartamenti occupati irregolarmente, immobili che fanno parte del patrimonio di edilizia residenziale pubblica dell’Ater.

Ora sono in corso ulteriori accertamenti per risalire alle responsabilità e verificare se altri appartamenti siano coinvolti nel giro di allacci illegali.

