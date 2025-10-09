Blitz al Pigneto: scoperto affittacamere abusivo frequentato da stranieri irregolari

Quello che doveva essere un semplice affittacamere turistico si era trasformato nel tempo in una struttura abusiva, alimentata da allacci elettrici illegali e frequentata da stranieri irregolari, alcuni dei quali sospettati di spaccio e altri reati.

La scoperta è avvenuta grazie a un intervento della Polizia di Stato al Pigneto, con il supporto di tecnici ARETI.

La struttura era già finita sotto attenzione nel 2018, quando il titolare era stato sanzionato e denunciato per esercizio abusivo.

Già allora, veniva ospitata regolarmente una decina di stranieri irregolari dietro il pagamento di circa 500 euro al mese a persona.

Durante l’ultimo blitz, gli agenti hanno verificato la presenza di modifiche abusive agli impianti elettrici, serrature artigianali e l’ospitalità di 12 persone di nazionalità peruviana e cubana, tutte irregolari.

Tra gli occupanti, due casi particolarmente gravi: uno nascondeva una pistola con caricatore carico, dosi di cocaina e materiale per il confezionamento; un altro era destinatario di un ordine di carcerazione per reati contro il patrimonio, ed è stato accompagnato alla casa circondariale di Rebibbia.

Al termine dell’intervento, lo stabile è stato liberato e sequestrato dalla Procura di Roma, mentre gli occupanti con minori al seguito sono stati ricollocati in strutture idonee e l’immobile restituito ai legittimi proprietari.

