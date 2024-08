Blitz al Porto di Civitavecchia: fermata banda con 50 Kg di cocaina e un piano da 7 milioni di euro

Erano appena sbarcati al porto di Civitavecchia con oltre 50 chilogrammi di “neve”, cocaina destinata al mercato di Roma, che avrebbe fruttato circa 7 milioni di euro.

Ma i piani di una banda di corrieri, che pensava di eludere i controlli fingendosi un gruppo di amici in vacanza a bordo di due auto a noleggio, sono stati mandati in fumo. Uno stratagemma ingegnoso, ma che non è bastato a evitare il fermo e l’arresto.

A metter fine al loro traffico sono stati i carabinieri della compagnia di Civitavecchia, in collaborazione con la procura locale, che hanno bloccato due uomini di 43 e 57 anni, residenti a Terni e già noti alle forze dell’ordine per reati legati agli stupefacenti, e un 31enne di Roma, incensurato.

I tre, fermati dai carabinieri subito dopo aver lasciato l’area portuale di Civitavecchia a bordo di due vetture, sono stati trovati in possesso di 3 borsoni contenenti 44 pacchi termosaldati, al cui interno erano nascosti 51,222 chilogrammi di cocaina.

La droga era nascosta nel bagagliaio dell’auto guidata dal 43enne, seguita a breve distanza dall’altra vettura con a bordo i complici.

Oltre alla sostanza stupefacente e ai veicoli noleggiati, i militari hanno sequestrato 6 telefoni cellulari, 2 dispositivi GPS, 2 ricetrasmittenti, 2 bilance e vari utensili trovati in possesso dei tre arrestati. Si ipotizza che questi strumenti siano stati utilizzati per recuperare la droga da container stoccati nell’area portuale.

I tre indagati sono stati condotti al carcere di Civitavecchia, nel nuovo complesso di Borgata Aurelia, dove il tribunale ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere. Sono accusati di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio in concorso.

