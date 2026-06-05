Blitz all’Appio Latino, la Polizia Locale intercetta il camion dei veleni edili: sequestrate 3,5 tonnellate di rifiuti speciali

La terra dei cantieri fantasma e dello smaltimento illecito incassa un altro colpo a Roma.

Nell’ambito di un piano straordinario di monitoraggio del territorio contro i crimini ambientali, gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale hanno intercettato e bloccato nel quartiere Appio Latino un autocarro cassonato carico di tonnellate di scarti speciali, trasportati nel totale disprezzo delle normative ambientali e di sicurezza stradale.

Il blitz è stato messo a segno dagli uomini del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico), la task force dei vigili urbani specializzata nel controllo dei flussi commerciali su gomma.

Durante un posto di controllo strategico lungo le strade del quartiere, l’attenzione delle pattuglie è caduta su un furgone Iveco Daily che viaggiava visibilmente sovraccarico e con l’asse posteriore schiacciato dal peso dei materiali.

Il carico abusivo: fusti, plastica e macerie pericolose

Una volta intimato l’alt al conducente, i caschi bianchi hanno aperto il vano di carico, trovandosi di fronte a una vera e propria discarica abusiva in movimento.

All’interno del cassone erano stipate circa 3,5 tonnellate di rifiuti speciali, molti dei quali classificati come pericolosi per la salute pubblica e l’ambiente.

La radiografia del materiale sequestrato ha rivelato la presenza massiccia di pannelli di cartongesso, componenti plastiche e metalliche tranciate, cablaggi e parti elettriche dismesse, oltre a una fitta serie di calcinacci e scarti derivanti da demolizioni strutturali.

Macerie che, anziché seguire la filiera tracciabile dei centri di recupero autorizzati, stavano per essere immesse nel circuito dello smaltimento illegale, rischiando di finire in qualche fosso della periferia o ai margini delle consolari.

Camionista nei guai: scattano sequestro e denuncia alla Procura

Messo stretto dalle domande degli agenti sulla provenienza del materiale, il guidatore — un cittadino italiano di 40 anni — non ha potuto fare altro che ammettere le proprie responsabilità, dichiarando di aver prelevato personalmente i rifiuti da un cantiere edile situato a pochissimi isolati di distanza dal luogo del controllo.

Alla richiesta di esibire il formulario di identificazione dei rifiuti (Fir) e l’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali, l’uomo è rimasto in silenzio.

Privo di qualsiasi pezza d’appoggio legale, il quarantenne è stato denunciato a piede libero all’Autorità Giudiziaria con la pesante accusa di gestione illecita di rifiuti speciali e pericolosi.

Al termine degli accertamenti, i vigili urbani hanno fatto scattare il sequestro penale probatorio sia per l’Iveco Daily sia per l’intero carico di veleni edilizi.

Per l’autotrasportatore, inoltre, la sanzione si è aggravata sul fronte stradale: i caschi bianchi gli hanno contestato una raffica di verbali per uso difforme del veicolo rispetto alla destinazione d’uso autorizzata e per la mancata esibizione dei documenti di circolazione.

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