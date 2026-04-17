Blitz all’Appio Latino: nel minimarket spuntano 10.000 filtri e cartine “fantasma”. Sequestro della Finanza

Un controllo mirato contro l’abusivismo commerciale si è trasformato in un intervento significativo a tutela della legalità e della salute pubblica.

Nel quartiere Appio Latino, la Guardia di Finanza ha scoperto un minimarket impegnato nella vendita irregolare di accessori per fumatori, in violazione delle norme che regolano il settore dei tabacchi.

L’operazione, condotta dai militari del 1° Nucleo Operativo Metropolitano del I Gruppo Roma, ha portato al sequestro di circa 9.500 articoli tra cartine e filtri.

Prodotti messi in commercio senza le necessarie autorizzazioni rilasciate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, requisito indispensabile per la distribuzione di questa tipologia di merce.

Un’attività che, oltre a rappresentare un danno diretto per le casse dello Stato, altera le dinamiche del mercato penalizzando gli operatori che rispettano le regole. Ma non solo. Secondo quanto emerso, la filiera di approvvigionamento non certificata apre anche a potenziali rischi per i consumatori.

La mancanza di controlli sulla provenienza e sulla qualità dei materiali, infatti, impedisce di verificare il rispetto degli standard di sicurezza previsti a livello europeo. Il risultato è la diffusione di prodotti di origine incerta, che potrebbero contenere sostanze nocive e non conformi alle normative vigenti.

L’intervento si inserisce in un più ampio piano di controlli sul territorio capitolino, finalizzato a contrastare le forme di commercio irregolare e a garantire condizioni di concorrenza leale, oltre che la tutela della salute dei cittadini.

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