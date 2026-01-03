Blitz all’Aurelio: tre arresti e 150 identificati. Carabinieri in campo tra Codice Rosso e spaccio

Un controllo a tappeto, deciso e mirato, che in poche ore ha restituito la fotografia di un quartiere sotto osservazione.

Nel quartiere Aurelio, i Carabinieri della Compagnia di Roma San Pietro, affiancati dai militari della C.I.O. dell’8° Reggimento “Lazio”, hanno messo in campo un servizio straordinario di controllo del territorio, secondo le linee dettate dalla Prefettura e condivise nel Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il bilancio finale parla chiaro: tre arresti, quattro denunce e 150 persone identificate. Un’operazione articolata, che ha toccato diversi fronti, dalla tutela delle vittime di violenza domestica al contrasto dello spaccio, fino ai reati predatori.

Codice rosso e misure violate

Il primo intervento ha riguardato un 49enne di origine albanese, domiciliato in zona via dell’Argilla, raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Civitavecchia.

L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per reiterati episodi di maltrattamenti contro familiari e conviventi, emersi al termine di un’indagine accurata dei militari.

Poco dopo, le pattuglie hanno intercettato un romano di 54 anni che stava violando il divieto di avvicinamento alla ex compagna.

Nonostante la misura cautelare già in atto, l’uomo si aggirava con insistenza nei pressi dei luoghi frequentati dalla donna.

L’intervento tempestivo dei Carabinieri ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente, garantendo la sicurezza della vittima.

Due episodi diversi ma uniti dallo stesso filo rosso: l’attenzione costante verso i casi di violenza domestica e il monitoraggio dei soggetti sottoposti a misure del cosiddetto “Codice Rosso”.

Spaccio anche ai domiciliari

Nel corso dei controlli, i militari hanno arrestato anche un 25enne di origine egiziana, già sottoposto agli arresti domiciliari. Durante una verifica di routine, il suo atteggiamento ha insospettito i Carabinieri, che hanno deciso di approfondire il controllo.

La perquisizione ha portato al sequestro di 156 grammi di hashish e un bilancino di precisione. Per il giovane è scattato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio, aggravato dalla violazione degli obblighi imposti dalla precedente misura cautelare.

Droghe, resistenze e denunce

Singolare l’episodio che ha visto protagonista un 54enne romano, trasportato d’urgenza al pronto soccorso del Santo Spirito dopo uno svenimento.

Durante le operazioni di assistenza, nello zaino dell’uomo sono stati trovati 40 grammi di hashish e un bilancino: per lui è scattata la denuncia a piede libero.

Poco dopo, l’attenzione dei militari si è concentrata su un 22enne egiziano senza fissa dimora, sorpreso mentre cedeva dosi di hashish a un acquirente. Addosso aveva altra droga e 210 euro in contanti, sequestrati perché ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Stessa sorte per un 27enne tunisino, trovato in possesso di 11 grammi di hashish. Nel tentativo di fuggire, ha spintonato con violenza i Carabinieri, ma è stato bloccato e denunciato anche per resistenza a pubblico ufficiale.

Il furto “in casa” e la borsa di lusso

A chiudere il bilancio dell’operazione, un’indagine lampo che ha portato all’arresto di una collaboratrice domestica polacca di 49 anni.

La donna aveva sottratto una borsa Louis Vuitton dall’abitazione in cui lavorava, un prestigioso appartamento di viale Bruno Buozzi, per poi rivenderla in un negozio specializzato di via Cola di Rienzo.

I Carabinieri, ricostruendo rapidamente il percorso del bene e incrociando i controlli negli esercizi di compravendita di lusso, sono riusciti a rintracciare sia la borsa che la responsabile.

Il prezioso accessorio è stato recuperato e restituito, mentre per la donna è scattata la denuncia.

