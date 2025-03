Blitz all’Esquilino e Termini: arresti, denunce e sequestri nei controlli dei Carabinieri

Una vasta operazione di sicurezza ha interessato il quartiere Esquilino e l’area attorno alla stazione Termini, nell’ambito delle direttive del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

I Carabinieri della Compagnia di Roma Piazza Dante, con il supporto di altre unità, hanno effettuato controlli serrati che hanno portato all’arresto di sei persone, una denuncia e sanzioni per irregolarità igienico-sanitarie nei mercati locali.

Le forze dell’ordine hanno concentrato l’attenzione sulla microcriminalità legata allo spaccio. In via Giovanni Amendola, i militari hanno sorpreso due giovani pusher, un 19enne egiziano e un 23enne marocchino, mentre cedevano dosi di hashish a un cliente.

Poco dopo, nella stessa zona, sono stati arrestati un 25enne tunisino e due egiziani di 19 e 26 anni, tutti senza fissa dimora e già noti alle autorità, mentre vendevano droga a due cittadini stranieri. Gli acquirenti sono stati identificati e segnalati alla Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti.

Durante i controlli, è stata fermata una 31enne romana, anche lei senza fissa dimora, sorpresa dal personale di sicurezza di un negozio di abbigliamento in piazza Vittorio Emanuele II mentre tentava di rubare diversi capi di vestiario. Allertati i Carabinieri, la donna è stata bloccata e la merce, che aveva nascosto nella borsa, è stata recuperata.

I Carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante, insieme agli operatori dell’8° Reggimento Lazio e ai veterinari della ASL RM-1, hanno effettuato un controllo nel mercato rionale Esquilino per verificare il rispetto delle norme igienico-sanitarie nella vendita di generi alimentari.

Le ispezioni hanno portato alla scoperta di gravi carenze igieniche in una macelleria gestita da un 53enne egiziano: celle frigorifere fuori norma e carne conservata in pessime condizioni.

Oltre a una multa da 1.000 euro, è stata disposta la chiusura immediata dell’attività fino alla risoluzione delle irregolarità. Inoltre, sono stati sequestrati 1.500 kg di carne avariata, per un valore di circa 20.000 euro, avviata allo smaltimento.

I Carabinieri hanno intensificato anche i controlli su strade e veicoli, denunciando un 27enne romano sorpreso alla guida di un SUV a noleggio senza aver mai conseguito la patente e con recidiva nel biennio.

Al termine dell’operazione, i numeri parlano chiaro:

6 arresti (tra spaccio e furti)

1 denuncia per guida senza patente

1.500 kg di carne sequestrata e un’attività commerciale chiusa

168 persone identificate e 71 veicoli controllati

