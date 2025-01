Blitz antidroga a Roma: 16 arresti e sequestri per milioni di euro

Nell’ultima settimana dell’anno, a cavallo di Capodanno, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, in collaborazione con la Procura della Repubblica, hanno messo a segno una serie di operazioni mirate contro il traffico di droga, che hanno portato all’arresto di 16 persone e al sequestro di decine di chili di sostanze stupefacenti, tra cocaina, crack e hashish.

L’operazione ha coinvolto diverse zone della Capitale, dal centro storico alle periferie, e ha messo in luce l’intensa attività di spaccio che si nasconde tra i vicoli della città.

I blitz, che hanno interessato quartieri come Tor Vergata, Quarticciolo, Talenti, Aurelio, Santa Maria del Soccorso e Vigne Nuove, hanno permesso di individuare e smantellare numerose reti di spaccio.

Tra gli arrestati ci sono diversi giovani, ma anche individui con precedenti penali.

Uno degli arresti più significativi è avvenuto nel quartiere di Tor Vergata, dove i Carabinieri hanno fermato un 32enne marocchino a bordo di un’auto a noleggio, con ben 49 kg di hashish occultati nel portabagagli. Il carico, suddiviso in panetti, è stato sequestrato e l’uomo arrestato dopo un breve inseguimento.

Le operazioni non si sono fermate qui. A Tor Vergata, è stato arrestato anche un 25enne romano che, durante un controllo, è stato trovato in possesso di 13 grammi di crack, oltre a due pistole e munizioni, tra cui una Beretta risultata rubata.

Nella stessa zona, un cittadino albanese di 25 anni è stato arrestato con 50 dosi di crack e ulteriori 433 grammi della stessa sostanza, oltre a cocaina e hashish, mentre una 47enne romana è finita in manette con 15 dosi di cocaina e 20 grammi di crack.

Anche nel Quarticciolo sono stati eseguiti importanti arresti. Qui, un tunisino di 18 anni è stato sorpreso mentre occultava hashish nel terreno, mentre un altro giovane, sempre tunisino, è stato arrestato dopo aver tentato di fuggire con 30 dosi di crack e 120 euro in contante.

A Talenti, i Carabinieri hanno arrestato una donna di 40 anni trovata mentre cedeva una dose di cocaina a un assuntore, e un 41enne con oltre 37 grammi di cocaina e 20 grammi di crack.

A Santa Maria del Soccorso, un 40enne romano è stato arrestato con 18 dosi di cocaina e crack, mentre nel quartiere di Vigne Nuove, un 56enne è stato fermato con 20 dosi di crack e cocaina, oltre a 150 euro in contante.

Anche a Ottavia, i Carabinieri hanno arrestato un romano di 31 anni trovato con 1,3 kg di hashish e oltre 1 kg di cocaina.

Infine, in via Amendola, è stato arrestato un egiziano di 22 anni, sorpreso a cedere una dose di hashish a un consumatore. L’uomo aveva con sé anche il denaro proveniente dalla cessione.

Tutti gli arresti sono stati convalidati e le indagini proseguono. Le operazioni dei Carabinieri, che hanno portato anche al sequestro di migliaia di euro in contante, confermano l’impegno delle forze dell’ordine nella lotta contro il traffico di stupefacenti nella Capitale, soprattutto in un periodo come quello delle festività, dove il rischio di infiltrazioni e crimine è maggiore.

