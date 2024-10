Blitz antidroga a Roma: arrestati due 23enni, spaccio via Telegram

Non si arresta la lotta contro il traffico di droga tra i giovani nel cuore di Roma. I Carabinieri della Stazione di Roma Quirinale, in collaborazione con la Procura della Repubblica di Roma, hanno intensificato le operazioni per contrastare la diffusione di sostanze stupefacenti, ottenendo nuovi successi nella lotta contro lo spaccio.

Dopo l’arresto di un 24enne gambiano, trovato in possesso di 19 pasticche di ecstasy “Blue Punisher”, un altro colpo è stato messo a segno: un ragazzo e una ragazza romani, entrambi di 23 anni, sono stati fermati con un vasto assortimento di droghe sintetiche.

L’operazione è scattata qualche sera fa, quando una pattuglia dei Carabinieri ha notato la giovane donna effettuare un acquisto sospetto da un ragazzo a bordo di un’utilitaria, in via Antonio Pacinotti.

Dopo averla fermata e perquisita, i militari hanno scoperto che era in possesso di diverse droghe, tra cui ketamina, MDMA e francobolli di LSD, aprendo così la strada a ulteriori accertamenti.

Le successive perquisizioni domiciliari hanno portato a ulteriori sequestri. Nell’abitazione della ragazza, i Carabinieri hanno rinvenuto 62 grammi di hashish, oltre a coltelli e taglierini utilizzati per il taglio delle sostanze, e 525 euro, considerati il provento delle attività illecite.

La perquisizione dell’abitazione del ragazzo ha rivelato una vera e propria base operativa per lo spaccio: i militari hanno sequestrato 42,6 grammi di ketamina, 46 pasticche di ecstasy “Blu Shadows” (simili alla “Blue Punisher”), 43 grammi di MDMA, 33 francobolli di LSD e 310 euro in contanti, oltre a strumenti per la pesatura e il confezionamento delle dosi.

Durante le indagini, i Carabinieri hanno raccolto prove schiaccianti riguardo al fatto che i due giovani utilizzavano la piattaforma di messaggistica Telegram per comunicare con i loro acquirenti, confermando l’organizzazione e la portata delle loro operazioni di spaccio.

Sulla base degli elementi raccolti, i due 23enni sono stati arrestati e condotti presso le aule dibattimentali di piazzale Clodio. Il Tribunale ha convalidato l’arresto, imponendo ai due giovani l’obbligo di presentarsi regolarmente in caserma, in attesa di ulteriori sviluppi.

