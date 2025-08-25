Blitz antidroga a Roma: sei arresti tra Quarticciolo, Tufello e Casilino

Roma sotto assedio… dai carabinieri. Nei giorni scorsi, le strade della Capitale sono state teatro di controlli a tappeto contro lo spaccio di droga, con operazioni mirate in diversi quartieri.

Sei persone sono finite in manette e decine di dosi di sostanze stupefacenti – tra crack, cocaina, eroina, hashish e shaboo – sono state sequestrate.

Due arresti sono stati effettuati al Quarticciolo. In viale Palmiro Togliatti, un uomo romano di 50 anni è stato sorpreso con 149 dosi di crack, mentre in via Cerignola un 46enne romano è stato notato cedere droga in cambio di denaro agli acquirenti, nascondendo poi lo stupefacente nel terreno.

La perquisizione ha portato al ritrovamento di 29 dosi di cocaina, 14 dosi di hashish e 180 euro in contanti.

Al Tufello, in via Monte Circeo, i militari hanno fermato a bordo di un’auto un uomo e una donna, entrambi di 43 anni, trovati in possesso di 2 grammi di shaboo e 1.470 euro, ritenuti provento dell’attività illecita.

Non sono mancati interventi anche nella zona di Porta Portese e al Casilino.

Sulla circonvallazione Gianicolense, un giovane albanese di 21 anni è stato arrestato con 3 involucri di cocaina e 120 euro in contanti, mentre un romano di 58 anni, controllato sulla circonvallazione Casilina, è stato trovato con 12 bustine di cocaina per un totale di 6,38 grammi e 260 euro.

Tutti gli arresti sono stati convalidati.

