Blitz antidroga nella Capitale: 14 arresti e oltre 1 kg di cocaina sequestrati

All’alba di martedì 25 giugno 2024, circa 50 Carabinieri del comando provinciale di Roma hanno eseguito 14 arresti nei quartieri di Primavalle e Montespaccato, nel quadrante ovest della Capitale.

Tutti gli arrestati sono gravemente indiziati, in concorso tra loro, di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di ingenti quantitativi di cocaina.

Le misure cautelari:

7 arresti domiciliari

2 obblighi di dimora con divieto di uscire nelle ore notturne

2 divieti di dimora

3 obblighi di presentazione in caserma

Oltre 100 episodi di spaccio ricostruiti e ingenti sequestri:

Nel corso dell’indagine, avviata nei primi giorni di marzo 2023, i Carabinieri hanno ricostruito oltre cento episodi di spaccio e sequestrato complessivamente oltre un chilo di cocaina pura e circa 50mila euro in contanti.

Un’indagine capillare e articolata:

L’indagine ha avuto origine dal rinvenimento di diverse dosi di cocaina (circa 1,4 grammi) durante il controllo di un’auto e di circa 50mila euro in contanti nascosti in una casa.

Le successive intercettazioni telefoniche e ambientali, insieme ad altri accertamenti, hanno permesso di delineare i contorni di una fiorente attività di spaccio con base a Montespaccato e Primavalle.

Modalità di spaccio singolari:

Gli indagati usavano un linguaggio criptico per indicare i luoghi di incontro per le cessioni della droga, sfruttando anche le loro attività lavorative come copertura. Ad esempio, gli appuntamenti venivano fissati “dal gommista per gonfiare le ruote” o “al ristorante per un pranzo con la bionda”.

Uno degli indagati, insospettabile in quanto incensurato, sfruttava il suo lavoro come corriere per una ditta di trasporti per consegnare la droga a domicilio durante l’orario lavorativo, utilizzando il furgone aziendale.

La base per lo stoccaggio della droga:

I Carabinieri hanno individuato la base dove il gruppo nascondeva la droga prima del suo frazionamento e della distribuzione ai pusher, una villetta a Fiumicino.

Durante una perquisizione, è stato trovato un comodino con un doppiofondo che nascondeva la droga e circa mezzo chilo di cocaina in un’area verde vicino alla villa.

