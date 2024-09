Blitz contro i furti a Roma Termini: due arresti, recuperato zaino di valore

Nuovo colpo dei ladri alla Stazione Termini di Roma. Ancora una volta, i turisti si sono trovati al centro di azioni criminali. Questa volta, la vittima era un turista che, nei giorni scorsi, ha subito il furto del suo zaino. All’interno, documenti, denaro, un cellulare e diversi dispositivi tecnologici, per un valore complessivo di circa 1.000 euro. La polizia ferroviaria ha arrestato i due responsabili, accusati di furto aggravato in concorso.

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio del 5 settembre, quando gli agenti della squadra di polizia giudiziaria, durante un servizio in abiti civili, hanno notato due individui sospetti nell’Ala Mazzoniana dello scalo ferroviario. Dopo aver osservato i viaggiatori con bagagli al seguito, i due si sono spostati verso l’area binari, dividendosi per attuare il loro piano. Mentre uno dei malviventi restava di guardia sul binario, l’altro è salito su un treno per poi scendere poco dopo.

I due si sono poi riuniti nell’Ala Mazzoniana, avvicinando un turista carico di bagagli. Con una scusa, sono riusciti a distrarlo e, in un attimo, a sottrargli lo zaino. Tuttavia, il loro piano non è andato a buon fine: gli agenti, che avevano seguito ogni mossa, sono intervenuti prontamente e li hanno bloccati, arrestando entrambi. Lo zaino rubato è stato recuperato e restituito al proprietario.

Le operazioni di polizia rientrano nell’ambito dell’iniziativa “Alto Impatto”, un’azione congiunta della questura di Roma e della polizia ferroviaria mirata ad aumentare la sicurezza nella zona interna ed esterna alla stazione di Roma Termini. Durante questi controlli, il personale della squadra di polizia giudiziaria ha arrestato un altro individuo, responsabile del furto aggravato dello zaino di un turista.

Gli agenti, in servizio di controllo, hanno riconosciuto il borseggiatore mentre si aggirava tra i viaggiatori, monitorando attentamente quelli con numerosi bagagli. Dopo aver individuato alcuni turisti intenti ad acquistare biglietti presso le macchinette automatiche, il malvivente ha approfittato di un momento di distrazione per afferrare lo zaino di uno di loro e fuggire verso via Giolitti. Gli agenti, che avevano assistito alla scena, lo hanno bloccato e arrestato.

Un altro arresto significativo è avvenuto grazie alla collaborazione tra la squadra di polizia giudiziaria e il reparto operativo di Roma Termini. Un uomo è stato arrestato per il furto aggravato del bagaglio di una viaggiatrice a bordo di un treno in arrivo da Milano Centrale e diretto a Napoli. La donna si è accorta della scomparsa del suo trolley durante una sosta al binario 9 della stazione di Roma Termini.

Attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza, gli agenti hanno individuato un uomo che, privo di bagagli, è salito sul treno e ne è uscito poco dopo con un grande trolley, corrispondente alla descrizione fornita. Il sospetto è stato fermato nello scalo di Roma Termini, ancora in possesso del trolley rubato.

Il bilancio settimanale della questura e della polizia ferroviaria del compartimento per il Lazio testimonia un’intensa attività di controllo: 11.944 persone identificate, di cui 7.875 solo a Roma e provincia; sei arresti effettuati in ambito provinciale; 12 persone denunciate in stato di libertà in ambito regionale, di cui otto a livello provinciale; 640 pattuglie impiegate in stazione; e otto contravvenzioni amministrative, di cui una per violazione del regolamento di polizia ferroviaria.

