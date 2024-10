Blitz dei Carabinieri a Borghesiana: sequestrata droga e denunciati alcuni furti di energia

I Carabinieri della Compagnia di Frascati, con il supporto del Nucleo Antisofisticazione e Sanità (N.A.S.) di Roma, hanno condotto un’operazione mirata nella periferia est della Capitale, volta a contrastare il degrado e l’illegalità nelle aree più critiche dal punto di vista criminale. L’intervento ha coinvolto un considerevole numero di militari, concentrati in particolare nelle zone di Borghesiana e Finocchio.

Questa operazione, fortemente voluta dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini all’interno del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e in linea con le direttive del Ministro dell’Interno, ha permesso di assicurare alla giustizia 5 cittadini italiani e 3 tunisini, arrestati in flagranza di reato per spaccio e detenzione di stupefacenti.

Complessivamente, sono stati sequestrati 21 grammi di cocaina, 10 grammi di crack e 1 grammo di hashish. Particolarmente significativo è stato l’arresto di 4 persone, sorprese a vendere cocaina attraverso un foro praticato sulla porta di un’abitazione occupata abusivamente.

Durante la stessa operazione, è stata denunciata a piede libero una cittadina italiana di 55 anni, trovata a utilizzare energia elettrica grazie a un allaccio abusivo alla rete cittadina. Inoltre, i Carabinieri, insieme al N.A.S., hanno effettuato controlli presso numerosi esercizi commerciali della zona, sanzionando per un totale di 4.500 euro il titolare di un minimarket per violazioni della normativa sulla sicurezza alimentare.

Sono state comminate anche sanzioni amministrative per infrazioni al Codice della Strada, per un ammontare complessivo di 6.346 euro. Nel complesso, sono state identificate 94 persone e controllati 64 veicoli, con l’obiettivo di prevenire reati e reprimere comportamenti illeciti sul territorio.

