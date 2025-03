Blitz dei Carabinieri a Casal Palocco e Infernetto: arresti, denunce e maxi-multe

Una stretta senza precedenti contro il degrado urbano e la microcriminalità. I Carabinieri della Compagnia di Roma-Ostia, con il supporto dei Nuclei Cinofili di Santa Maria di Galeria e del personale specializzato del NIL e del NAS di Roma, hanno passato al setaccio le zone di Casal Palocco e Infernetto in un’operazione mirata a contrastare reati predatori, spaccio di droga e la cosiddetta “mala movida” tra i più giovani.

Il bilancio del servizio straordinario di controllo è pesante: 4 arresti, 10 denunce, 10 segnalazioni per uso di stupefacenti, sequestri di droga e oltre 23mila euro di sanzioni tra infrazioni amministrative e violazioni al Codice della Strada.

Arresti e denunce: il giro di vite contro droga e criminalità

Le manette sono scattate ai polsi di quattro persone:

Un uomo trovato in possesso di 80 grammi di hashish nella sua abitazione a seguito di una perquisizione dei Carabinieri di Roma-Casal Palocco.

Due individui destinatari di ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dopo le indagini delle Stazioni di Ostia Antica e Roma-Vitina.

Un quarto soggetto, rintracciato su strada dai militari di Casal Palocco, su cui pendeva un ordine di carcerazione.

Dieci le persone denunciate a piede libero alla Procura della Repubblica per vari reati. Tra queste:

Un ragazzo fermato su un monopattino con 8,5 grammi di hashish, destinati presumibilmente allo spaccio.

Un uomo sorpreso con 8,5 grammi di crack.

Un individuo agli arresti domiciliari, trovato in possesso di 1,1 grammi di cocaina.

Due soggetti colti con oggetti atti a offendere, tra cui un coltello e un martello.

Una donna, fermata mentre rubava capi d’abbigliamento per un valore di quasi 200 euro in un negozio.

Controlli nei locali: multe salate e chiusure per lavoro nero e alcol ai minori

L’operazione ha coinvolto anche il Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) e il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS), che hanno passato al setaccio diversi esercizi commerciali della zona.

Un noto discopub è stato sospeso per lavoro nero e multato per vendita di alcolici a minori di 18 anni, con sanzioni per quasi 5.000 euro.

Un bar è stato anch’esso sospeso per lavoro nero e multato per un totale di quasi 15.000 euro.

Un supermercato, risultato in regola, ha superato il controllo senza sanzioni.

Un panificio è stato invece colpito da una multa di 1.000 euro per violazioni in materia di sicurezza alimentare e mancato rispetto dei regolamenti comunitari.

Numeri record: raffica di controlli e sanzioni

Nel corso del blitz, i Carabinieri hanno:

Identificato 151 persone

Controllato circa 80 veicoli

Ritirato 2 patenti di guida

Elevato sanzioni amministrative per oltre 20.600 euro

Contestato infrazioni al Codice della Strada per oltre 3.100 euro

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.