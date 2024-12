Blitz dei carabinieri a Colleferro: irregolarità sul lavoro, carenze igieniche e violazioni al Codice della strada

Operazioni a tappeto dei Carabinieri della Compagnia di Colleferro, che nei giorni scorsi hanno condotto una serie di interventi per garantire il rispetto delle normative sul lavoro, l’igiene pubblica e la sicurezza stradale, con risultati significativi.

Controlli sul lavoro: due titolari denunciati

Nel mirino delle forze dell’ordine sono finite due attività commerciali a Colleferro. Un 48enne di origini egiziane, residente a Segni, è stato denunciato per aver impiegato un lavoratore tunisino di 32 anni senza permesso di soggiorno e senza comunicazione di assunzione, con una multa superiore a 4.000 euro.

Un altro titolare, un 31enne sempre di origini egiziane, è stato sanzionato con un’ammenda di 5.000 euro per gravi irregolarità nella sicurezza sul lavoro.

Carenze igienico-sanitarie e controlli HACCP:

Proseguendo l’operazione, i Carabinieri hanno ispezionato altre attività tra Valmontone e Colleferro.

In un bar pasticceria e in un negozio di alimentari, sono state rilevate gravi mancanze igienico-sanitarie e l’assenza di procedure di autocontrollo HACCP.

Inoltre, circa 50 chili di carne priva di tracciabilità alimentare sono stati immediatamente sequestrati e distrutti. Le sanzioni, in questo caso, ammontano a 5.000 euro.

In un bed & breakfast e in una barberia per uomo, i controlli hanno portato alla scoperta di irregolarità minori, come la mancata esposizione di prezzi e orari di apertura e l’esercizio di attività estetiche senza autorizzazione. Per i proprietari sono scattate sanzioni di 600 euro e segnalazioni all’Asl.

Sicurezza stradale e stupefacenti: denunce e sequestri

I Carabinieri di Gavignano hanno denunciato un 34enne nigeriano trovato alla guida con una patente risultata falsa. Sempre sulle strade, un 32enne albanese è stato sorpreso a Gorga con un coltello a serramanico nascosto nel cruscotto della sua auto.

Non sono mancati i controlli su droga e alcol: due automobilisti, un 29enne di Artena e un 40enne di Colleferro, sono stati sorpresi rispettivamente in stato di alterazione da stupefacenti e con un tasso alcolemico superiore al doppio del consentito. Entrambi hanno perso la patente.

Quattro giovani sono stati segnalati alla Prefettura di Roma come assuntori di droga dopo essere stati trovati con piccole quantità di cocaina e hashish.

Daspo urbano a Valmontone e violazioni al Codice della strada:

A Valmontone, i Carabinieri hanno notificato un daspo urbano a tre uomini coinvolti in una rissa nei pressi di un bar lo scorso luglio. Il provvedimento vieta loro di accedere ai locali pubblici tra le 19 e le 6.

Infine, durante i controlli straordinari, sono stati sequestrati tre veicoli, ritirate due patenti e comminate multe per oltre 4.500 euro.

Un’azione incisiva per la sicurezza e la legalità:

I risultati dei controlli evidenziano il forte impegno dei Carabinieri nel garantire il rispetto delle norme in diversi settori, dalla tutela dei lavoratori alla sicurezza alimentare e stradale, ribadendo l’importanza di operazioni capillari a difesa della collettività.

