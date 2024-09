Blitz dei Carabinieri a Colleferro: sequestrate patenti false e hashish

Continua senza sosta l’azione dei Carabinieri della Compagnia di Colleferro, impegnati in una vasta operazione di controllo del territorio per garantire sicurezza e un divertimento sano. Le pattuglie del pronto intervento “112” e delle Stazioni locali hanno operato con incisività sia nei luoghi di aggregazione giovanile che sulle strade, assicurando una circolazione sicura.

Il blitz ha portato a importanti risultati:

Un 37enne di origini nigeriane, coinvolto in un incidente stradale senza feriti, è stato denunciato alla Procura di Velletri per possesso di una patente falsa. La patente è stata sequestrata.

I Carabinieri di Carpineto Romano hanno segnalato alla Prefettura un giovane trovato con 15 grammi di hashish.

Tre persone, tra cui un 37enne di Montelanico e due giovani di Colleferro (19 e 24 anni), sono state segnalate alla Prefettura per possesso di modica quantità di hashish, con conseguenti provvedimenti di sospensione dei documenti di guida.

Inoltre, i militari hanno denunciato:

Una 49enne di Artena, sorpresa alla guida con un tasso alcolemico tre volte superiore al limite, con ritiro della patente.

Un 36enne di Montelanico, trovato con un coltello a serramanico dalla lama di 6 cm.

Un 50enne di Milano, per guida senza patente reiterata.

Il bilancio finale dell’operazione straordinaria include 131 persone controllate, un esercizio pubblico ispezionato, un veicolo sequestrato per mancanza di assicurazione e sanzioni per oltre 1.500 euro per violazioni al Codice della Strada.

Durante i controlli, i Carabinieri hanno anche monitorato i locali affollati dai giovani dei comuni limitrofi, prevenendo comportamenti a rischio e garantendo un divertimento sicuro.

Questa operazione si inserisce in un’iniziativa più ampia del Comando Provinciale Carabinieri di Roma, volta a contrastare l’illegalità e a garantire una visibile presenza dello Stato sul territorio.

