Blitz dei Carabinieri a Corviale: denunce e sequestri nel maxi controllo del territorio

Il quartiere Corviale, è stato teatro di un’operazione straordinaria dei Carabinieri, finalizzata alla prevenzione e al contrasto della criminalità.

Decine di pattuglie della Stazione di Roma Trullo, della Compagnia Carabinieri Roma Casilina e del Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria hanno battuto le strade della zona, seguendo le direttive del Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e le indicazioni del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il bilancio del servizio parla chiaro: 157 persone identificate, 72 veicoli controllati, diverse denunce e sequestri di droga.

Un 19enne denunciato per ricettazione

Nel corso dei controlli, i Carabinieri della Stazione di Roma San Paolo hanno fermato un giovane romano di 19 anni, trovandolo alla guida di uno scooter con un casco rubato, di proprietà di una società di noleggio. Per lui è scattata immediatamente la denuncia per ricettazione.

Evade dai domiciliari, bloccato a pochi passi da casa

A finire nei guai anche un 69enne, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso fuori dalla propria abitazione senza alcuna autorizzazione nonostante fosse sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. I Carabinieri della Stazione di Roma Trullo lo hanno denunciato per evasione.

Droga e armi: denunciato un 44enne

Nel corso dell’operazione, un 44enne romano è stato fermato e trovato in possesso di un vero e proprio kit da spacciatore:

3 grammi di cocaina

2 grammi di marijuana

48 grammi di sostanza da taglio (mannite)

Due bilancini di precisione

Un coltello a scatto di 22 cm

L’uomo è stato denunciato e il materiale sequestrato.

Tre segnalati per possesso di droga

Non sono mancati i provvedimenti anche nei confronti dei consumatori: tre persone sono state trovate in possesso di modiche quantità di hashish e segnalate al Prefetto come assuntori di sostanze stupefacenti.

