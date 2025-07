Blitz dei Carabinieri ad Albuccione: sequestrate due discariche abusive

Continuano senza sosta le operazioni di bonifica e controllo ambientale nella zona di Albuccione, al confine tra Guidonia e Roma.

Nella mattinata di lunedì, i Carabinieri della Tenenza di Guidonia, in collaborazione con il Nucleo Forestale, hanno condotto un servizio mirato contro le discariche abusive presenti nell’area, ponendo sotto sequestro due ampi lotti di terreno, per un totale di circa 90 metri quadrati, utilizzati illecitamente come siti di sversamento.

I terreni, situati all’interno di un insediamento nomadi, risultano appartenere al patrimonio immobiliare della ASL RM 5. Al loro interno, i militari hanno rinvenuto cumuli di rifiuti eterogenei, tra cui materiali ferrosi, plastici e facilmente infiammabili, il tutto in violazione dell’articolo 256 comma 3 del Decreto legislativo 152/2006, relativo alla realizzazione di discariche abusive contenenti anche materiali pericolosi.

L’intervento, inserito in un più ampio programma di tutela ambientale e prevenzione incendi, è parte di un’azione coordinata che ha già portato, nelle settimane precedenti, a numerose bonifiche e monitoraggi nelle aree più critiche del quadrante est della Capitale.

Le indagini sono in corso per individuare i responsabili dell’abbandono illecito, in una zona già colpita da episodi di roghi tossici e degrado ambientale.

Durante la stessa mattinata, i Carabinieri hanno effettuato anche controlli alla circolazione stradale, identificando 34 persone e sottoponendo a verifica 4 veicoli, in un’attività di presidio del territorio che si affianca alla tutela dell’ambiente e della legalità.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.