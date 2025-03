Blitz dei Carabinieri ad Anzio: controlli serrati, multe salate e attività commerciali nei guai

Nelle prime ore del mattino, il suono delle auto dei Carabinieri della Compagnia di Anzio ha interrotto la quiete delle stazioni ferroviarie e delle vie principali del territorio.

Un’operazione ad alto impatto, ordinata dal Ministero dell’Interno, ha messo sotto la lente d’ingrandimento persone, veicoli e attività commerciali, con l’obiettivo di garantire sicurezza e colpire irregolarità e illegalità diffuse.

Un controllo capillare: 120 persone fermate e due auto sequestrate

Per tutta la giornata, i Carabinieri hanno presidiato i punti nevralgici della città, fermando automobili, controllando documenti e ispezionando ogni angolo delle stazioni ferroviarie.

I numeri parlano da soli: oltre 120 persone identificate, 77 veicoli ispezionati e 12.000 euro di sanzioni elevate per violazioni del Codice della Strada.

Non è mancata la sorpresa: durante un posto di blocco, i militari hanno fermato un’auto con targa straniera. A un primo sguardo sembrava tutto in regola, ma un controllo più approfondito ha rivelato la falsificazione dei bolli sulla carta di circolazione. Per il conducente è scattata la denuncia per uso di atti falsi e l’auto è stata sequestrata.

Nei guai una pasticceria e un ristorante: scattano le maxi-multe

Ma non sono stati solo i veicoli ad attirare l’attenzione dei Carabinieri. In collaborazione con il Nucleo Antisofisticazione e Sanità (NAS), i militari hanno fatto visita a due esercizi commerciali del territorio.

La prima tappa è stata una pasticceria, dove l’apparente normalità nascondeva una realtà ben diversa. Dietro il bancone, i controlli hanno rivelato carenze igienico-sanitarie gravi e mancanza di tracciabilità sugli alimenti in vendita. Il conto finale per i titolari? 11.000 euro di sanzioni.

Non è andata meglio a un ristorante della zona. Qui, oltre alle scarse condizioni igieniche, mancava l’abbattitore, l’attrezzatura essenziale per servire in sicurezza pesce crudo. Anche in questo caso, le irregolarità sono costate caro: 3.000 euro di multa.

Occhi puntati sulle stazioni: nessuna zona franca

L’operazione non si è fermata ai controlli stradali e commerciali. I Carabinieri hanno setacciato le aree limitrofe alle stazioni ferroviarie e i parcheggi, spesso zone d’ombra per traffici illeciti o comportamenti sospetti.

