Blitz dei Carabinieri al campo nomadi di via Candoni: sequestrati 11 coltelli da macellaio

Questa mattina, tra i viali polverosi e le strutture fatiscenti del campo nomadi di via Candoni, i Carabinieri della Compagnia di Roma, supportati dai colleghi dell’8° Reggimento Lazio, hanno dato vita a un’operazione mirata a rafforzare la sicurezza e monitorare ogni forma di illegalità.

L’intervento rientra nelle linee strategiche del Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e nelle direttive del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Gli uomini in divisa hanno perlustrato ogni angolo dell’insediamento: dai viali comuni alle strutture abitative, passando per i veicoli parcheggiati all’interno e nelle immediate adiacenze. Tra i box dismessi e i vicoli nascosti, la sorpresa: 11 coltelli da macellaio, la cui provenienza resta ancora un mistero, sono stati sequestrati.

Il controllo ha riguardato 292 persone, tra cui 115 minori, tutte appartenenti alle comunità rom e bosniaca. Tra queste, ben 95 avevano precedenti penali. I Carabinieri hanno inoltre ispezionato 37 veicoli, completando un censimento approfondito dell’area e delle persone presenti.

