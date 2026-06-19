Blitz dei Carabinieri al Laurentino 38: elicotteri e forze speciali per il maxi-controllo del quartiere. Sigilli a un locale con 200 kg di cibo avariato

Un intero quadrante urbano blindato dall’alto e da terra, con le pattuglie stradali affiancate dai reparti d’élite dell’Arma e dagli specialisti della sicurezza alimentare.

I Carabinieri della Compagnia Roma Eur hanno cinto d’assedio il quartiere del Laurentino 38 per un servizio straordinario di controllo del territorio ad alto impatto.

L’operazione, pianificata seguendo le linee strategiche tracciate dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini nell’ultimo Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, si è conclusa con un bilancio di due arresti, cinque denunce a piede libero, un locale chiuso e 200 chili di cibo sequestrati.

Il blitz ha visto l’impiego massiccio di diverse specialità dell’Arma: i militari del distretto territoriale sono stati supportati dagli uomini dell’Aliquota di Primo Intervento di Roma (A.P.I.) — le forze speciali addestrate per interventi rapidi in contesti ad alto rischio —, dal Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pratica di Mare per il monitoraggio dall’alto dei tetti dei “ponti”, e dagli ispettori del Nas di Roma.

Inseguimento da film e mezzo chilo di droga sequestrato

I posti di blocco istituiti lungo le principali arterie d’accesso al quartiere hanno portato a due arresti significativi nella lotta alla criminalità predatoria e allo spaccio di stupefacenti:

Il corriere della droga: I militari hanno intercettato e ammanettato un giovane trovato in possesso di circa 500 grammi di sostanze stupefacenti, un quantitativo pronto a rifornire le piazze di spaccio della zona.

La folle fuga in scooter: Momenti di tensione si sono vissuti quando un trentaduenne a bordo di uno scooter Honda SH ha forzato l’alt imposto dai Carabinieri. Ne è nato un pericoloso inseguimento tra le strade del quartiere, terminato poche centinaia di metri dopo grazie al coordinamento delle pattuglie a terra che hanno bloccato il fuggitivo, poi tratto in arresto.

Il bilancio giudiziario si è arricchito con la denuncia a piede libero di cinque persone, colte in flagranza di reato per furto aggravato all’interno di un esercizio commerciale del quartiere, e con la segnalazione in Prefettura di cinque giovanissimi sorpresi a consumare dosi personali di droga.

Ristorante da incubo: sporcizia e cibo scaduto

Parallelamente ai controlli di sicurezza stradale, gli uomini del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (Nas) hanno passato al setaccio le attività commerciali e di ristorazione del Laurentino 38.

Il controllo all’interno di un locale di somministrazione di cibi e bevande ha svelato uno scenario di profondo degrado strutturale. I Carabinieri hanno riscontrato gravi carenze igienico-sanitarie sia nelle cucine che nei magazzini, decretando la chiusura immediata e totale dell’attività a tutela della salute pubblica.

Al titolare è stata comminata una maxisanzione amministrativa da 3.000 euro, mentre ben 200 chilogrammi di alimenti (tra carne, pesce e prodotti surgelati) sono stati posti sotto sequestro giudiziario e destinati alla distruzione immediata poiché mal conservati, privi di tracciabilità e in parziale stato di alterazione.

I numeri del setaccio stradale

L’impatto del dispositivo di sicurezza ha ridisegnato per ore la viabilità del quadrante sud. I Carabinieri hanno identificato complessivamente 137 persone e sottoposto a verifiche tecniche 74 veicoli.

Nel corso dei controlli alla circolazione stradale sono state elevate sanzioni al Codice della Strada per un valore complessivo di 1.247 euro, con il fermo amministrativo dei mezzi sprovvisti di assicurazione o revisione.

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