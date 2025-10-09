Blitz dei Carabinieri al Quarticciolo: sequestrate oltre 250 dosi di droga, due arresti

Nuovo colpo al traffico di droga nel cuore del Quarticciolo. I Carabinieri della Stazione di Roma Tor Tre Teste, in collaborazione con la Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 58 anni e una donna di 47, entrambi con precedenti, accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il blitz è scattato in via Ascoli Satriano, una delle strade simbolo del quartiere, dove i militari stavano effettuando un servizio di osservazione.

I carabinieri hanno notato la donna uscire da casa con una busta della spesa e scambiare poche parole con un uomo fermo in strada. Un comportamento apparentemente innocuo ma che ha insospettito la pattuglia.

Il controllo ha confermato i sospetti: durante le perquisizioni personali e domiciliari, i militari hanno rinvenuto 209 dosi di crack e 60 dosi di cocaina, già confezionate e pronte per la vendita. Tutto il materiale è stato sequestrato.

Per entrambi sono scattate le manette. Dopo la convalida dell’arresto presso le aule dibattimentali di Piazzale Clodio, il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere per l’uomo e gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per la donna.

Con questo intervento, sale a 247 il numero complessivo degli arresti effettuati dall’inizio dell’anno dai Carabinieri della Compagnia di Roma Casilina nella zona del Quarticciolo, uno dei quadranti più sensibili della Capitale nella lotta allo spaccio.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.