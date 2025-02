Blitz dei Carabinieri nei quartieri Alessandrino, Casilino e Torre Maura: denunce e sanzioni per oltre 5000 euro

I Carabinieri della Stazione di Roma Alessandrina, con il supporto della Compagnia Casilina e del Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria, hanno condotto un controllo straordinario del territorio nei quartieri Alessandrino, Casilino e Torre Maura.

L’operazione, voluta dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e condivisa nel Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, mirava a contrastare fenomeni di illegalità e degrado nelle periferie della Capitale.

I numeri del controllo

Nel corso del servizio, i militari hanno:

Identificato 102 persone

Controllato 53 veicoli

Denunciato a piede libero 2 persone

Elevato sanzioni per oltre 5000 euro

Le denunce: guida senza patente e ricettazione

Un 18enne romano è stato sorpreso alla guida di un’auto senza patente, mai conseguita, e per questo è stato denunciato.

Poco dopo, un 21enne tunisino è stato fermato alla guida di un veicolo, anch’egli senza patente, e trovato in possesso di due carte di credito rubate. Per questo è stato denunciato per ricettazione e indebito utilizzo di carte di pagamento.

Droga e attività commerciali sotto controllo

Nel corso dei controlli, i Carabinieri hanno anche segnalato alla Prefettura di Roma una persona sorpresa con una modica quantità di hashish, destinata all’uso personale. La sostanza è stata sequestrata.

Sono state inoltre verificate diverse attività commerciali, senza riscontrare alcuna irregolarità.

