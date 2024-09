Blitz dei Carabinieri nei quartieri Alessandrino e Torre Maura: scoperta droga e oggetti rubati

Nel cuore dei quartieri Alessandrino, Casilino e Torre Maura, i Carabinieri della Stazione Roma Alessandrina, supportati da pattuglie della Compagnia Roma Casilina, hanno effettuato un’operazione di controllo del territorio su larga scala, mirata a combattere la criminalità nelle aree periferiche della Capitale.

Questo blitz, fortemente voluto dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e orchestrato dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha avuto come obiettivo primario la prevenzione e la repressione delle attività illecite diffuse nei quartieri urbani più sensibili.

Durante l’operazione, i Carabinieri hanno identificato e denunciato sei individui per vari reati. Tra i denunciati, un 22enne romano è stato trovato con tre dosi di hashish, per un totale di circa 4 grammi, e 30 euro in contante, presunto provento della sua attività illecita. Due 40enni romani e un 41enne polacco, già noti alle forze dell’ordine, sono stati colti con 21 grammi di mannitolo, una sostanza da taglio per la droga, e attrezzature per il confezionamento.

Un altro romano di 40 anni è stato trovato con un casco da motocicletta rubato, mentre un 75enne, con precedenti penali, è stato sorpreso fuori dalla propria abitazione, violando gli arresti domiciliari a cui era sottoposto.

Oltre alle denunce, sono state elevate cinque sanzioni al Codice della Strada per la mancanza di copertura assicurativa e documentazione di circolazione, con un totale di 2045 euro in multe. Un veicolo senza assicurazione è stato sequestrato durante i controlli.

Il blitz ha visto anche la sanzione e la segnalazione alla Prefettura di due giovani trovati con piccole quantità di hashish e crack, destinate all’uso personale.

Complessivamente, i Carabinieri hanno identificato 96 persone e controllato 47 veicoli, dimostrando un impegno deciso nella lotta contro la criminalità e nella sicurezza pubblica.

