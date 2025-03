Blitz dei Carabinieri nel campo nomadi di San Paolo: 35 identificati, sequestri e misure cautelari

Mattinata di controlli serrati a Roma: i Carabinieri della Compagnia Roma Eur hanno fatto irruzione nell’insediamento nomadi di vicolo Salvi, nel quartiere San Paolo, per una vasta operazione volta a contrastare criminalità e degrado urbano.

Durante il blitz, sono state identificate 35 persone di etnia bosniaca, di cui 20 con precedenti penali e 3 già sottoposte a misure cautelari.

Gli accertamenti hanno anche permesso di notificare tre provvedimenti giudiziari a soggetti rintracciati sul posto.

I militari hanno passato al setaccio i moduli abitativi, verificando la presenza di eventuali irregolarità e contrastando ogni forma di illegalità.

L’operazione si inserisce in un più ampio piano di sicurezza, fortemente voluto dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e coordinato nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Non solo perquisizioni, ma anche controlli sui mezzi in transito: 22 veicoli sono stati ispezionati e due – un’auto e un camper – sono stati sequestrati perché sprovvisti di assicurazione.

