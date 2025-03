Blitz dei Carabinieri nella periferia est di Roma: 5 arresti e 6 denunce

Nei quartieri Tor Bella Monaca, Tor Vergata, Borghesiana e Finocchio, i Carabinieri della Compagnia di Frascati hanno condotto un’importante operazione di controllo del territorio.

L’attività, voluta dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini e discussa in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha portato a 5 arresti e 6 denunce in pochi giorni.

Allacci abusivi alla rete elettrica: 1 arresto e 6 denunce

I Carabinieri della Stazione Roma Tor Vergata, con il supporto della società Areti, hanno scoperto sette persone che alimentavano abusivamente le proprie abitazioni in via Tenuta di Torrenova 80.

Un 62enne romano è stato arrestato, poiché già denunciato per lo stesso reato il 27 novembre 2024.

Altre sei persone sono state denunciate a piede libero per furto di energia elettrica.

Droga: 3 arresti per spaccio

Tre persone sono finite in manette per reati legati allo spaccio di stupefacenti:

✔ Un 34enne romano è stato trovato in possesso di:

4 dosi di cocaina

2 dosi di hashish

3 dosi di crack

220 euro in contanti

✔ Un 32enne romano, già agli arresti domiciliari, è stato sorpreso fuori casa con 51 dosi di cocaina e 180 euro.

✔ Un 33enne romeno è stato arrestato in flagranza mentre cedeva dosi di cocaina a un cliente.

Arrestato un 31enne ucraino per violazione delle misure cautelari

Un 31enne ucraino, già sottoposto all’obbligo di presentazione in caserma, è stato arrestato dopo che i Carabinieri hanno documentato ripetute violazioni della misura. Il Tribunale di Roma – IV Sezione Penale ha quindi emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

I numeri dell’operazione

156 persone identificate

79 veicoli controllati

Sanzioni amministrative per oltre 5.000 euro

