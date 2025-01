Blitz dei Carabinieri tra Appio e Termini: due arresti, denunce e sanzioni nel maxi-controllo anti-crimine

Roma sotto la lente dei Carabinieri. Un imponente servizio di controllo del territorio, messo in campo dai militari della Compagnia Piazza Dante con il supporto di diversi reparti specializzati, ha passato al setaccio le zone di Appio San Giovanni e Termini, luoghi spesso al centro di episodi di microcriminalità e degrado urbano.

L’operazione, fortemente voluta dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini, ha portato a un bilancio importante: due arresti, cinque denunce, sanzioni alle attività commerciali e il sequestro di sostanze stupefacenti.

Cacciaviti, tessere sanitarie rubate e tentativi di furto: gli arresti

Durante i controlli in strada, i Carabinieri hanno fermato un 42enne, già noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di un cacciavite e una tessera sanitaria intestata a un’altra persona.

L’uomo non ha saputo giustificare la presenza degli oggetti e, dopo ulteriori accertamenti, è emerso che su di lui pendeva un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Per lui, dunque, sono scattate le manette.

Poco distante, a Termini, un altro intervento ha evitato un furto. I Carabinieri hanno bloccato un cittadino peruviano sorpreso mentre cercava di sfilare il portafogli dalla borsa di una donna. L’uomo, colto in flagrante, è stato arrestato sul posto.

Risse, ricettazione e controlli nelle attività commerciali

Non solo arresti. Il maxi-controllo ha portato anche a tre denunce per rissa: tre giovani, tutti stranieri, sono stati segnalati alla Procura dopo essere stati coinvolti in una violenta lite in strada.

In un altro episodio, una 26enne georgiana è stata fermata dai Carabinieri e trovata in possesso di una tessera sanitaria rubata. Per lei è scattata la denuncia per ricettazione.

L’operazione ha interessato anche il settore della sicurezza alimentare. I Carabinieri del NAS hanno controllato cinque attività commerciali, riscontrando gravi irregolarità in tre di esse.

Le infrazioni riguardavano carenze igienico-sanitarie, mancato rispetto delle procedure di autocontrollo e prodotti alimentari privi di tracciabilità. I titolari sono stati sanzionati e invitati a regolarizzare la loro situazione.

Droga e veicoli: la lotta contro il degrado continua

Nel corso dei controlli, i Carabinieri hanno anche fermato due giovani trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti destinate all’uso personale. I ragazzi sono stati segnalati alla Prefettura e sanzionati.

In totale, 180 persone sono state identificate e 76 veicoli controllati.

