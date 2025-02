Blitz dei Carabinieri tra Esquilino, Tuscolano e Appio Latino: tre arresti, otto denunce e diciassette ordini di allontanamento

Un’operazione capillare per garantire sicurezza e contrastare il degrado urbano. Nella serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei quartieri Esquilino, Tuscolano e Appio Latino, nell’ambito delle zone a tutela rafforzata volute dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, all’interno del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Il bilancio dell’intervento è significativo: tre persone arrestate, otto denunciate e diciassette ordini di allontanamento notificati ai sensi dell’ordinanza 6747 dell’8 gennaio 2025 della Prefettura di Roma, che vieta la permanenza nelle aree cittadine a chi assume comportamenti aggressivi, minacciosi o molesti, mettendo a rischio la sicurezza pubblica.

Furti e droga: tre arresti in poche ore

Nel corso dei controlli, i Carabinieri della Stazione di Roma Piazza Dante hanno arrestato un 19enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso mentre rubava della merce in un negozio di via Gioberti. Il giovane, scoperto da un addetto alla sicurezza, è stato bloccato dai militari e, oltre all’arresto, ha ricevuto un ordine di allontanamento.

Gli altri due arresti riguardano due giovani egiziani, entrambi 23enni e senza fissa dimora, fermati per un controllo in via Manin e via Amendola. I Carabinieri li hanno trovati in possesso di diverse dosi di hashish e crack, oltre a una somma di denaro contante, probabilmente frutto dell’attività di spaccio.

Denunce e sequestri: identificati oltre 200 soggetti

Nel mirino dei Carabinieri anche cinque cittadini stranieri, denunciati per inosservanza dell’ordine di allontanamento già ricevuto in precedenza.

In via Principe Amedeo, invece, i militari hanno denunciato un 47enne marocchino, trovato in possesso di chiavi alterate e un disturbatore di segnale d’allarme, strumenti utilizzati per forzare serrature e disattivare i sistemi di sicurezza. Anche per lui è scattato l’ordine di allontanamento.

Un altro episodio si è verificato durante un controllo su un 45enne tunisino senza fissa dimora, che ha reagito violentemente ai Carabinieri, cercando di sottrarsi all’identificazione. L’uomo ha spintonato e preso a calci i militari, venendo denunciato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Infine, in un controllo successivo, un 20enne marocchino è stato denunciato per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità. Le verifiche hanno rivelato che il giovane era già destinatario di due provvedimenti di espulsione dal territorio italiano, emessi dal Questore di Milano. Anche per lui è scattato l’ordine di allontanamento.

Presidi rafforzati nelle zone critiche

Durante l’operazione, i Carabinieri hanno identificato 208 persone e controllato 96 veicoli, concentrandosi in particolare sulle zone di via Filippo Turati e via Principe Amedeo, dove sei persone sono state segnalate per comportamenti molesti e atteggiamenti sospetti.

L’attività rientra in un piano più ampio di rafforzamento dei controlli su alcune delle aree più sensibili della Capitale, per garantire una maggiore sicurezza ai cittadini e contrastare fenomeni di illegalità diffusa.

