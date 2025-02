Blitz dei Carabinieri tra Osteria del Curato e Statuario: denunce, droga e maxi-multe

Due denunce per possesso di armi improprie, quattro segnalazioni per droga e oltre 10.000 euro di sanzioni.

È questo il bilancio dell’operazione straordinaria condotta dai Carabinieri della Stazione Roma Appia, supportati dalle pattuglie della Compagnia di Roma Casilina, che hanno passato al setaccio i quartieri di Osteria del Curato e Statuario, con un focus sull’area del terminal metro Anagnina, uno dei punti più caldi della periferia romana.

Tirapugni e arnesi da scasso: due denunce

Nel corso dei controlli, i militari hanno fermato un 23enne romano, disoccupato, trovato in possesso di un tirapugni in ferro. Non avendo alcuna giustificazione valida, per lui è scattata immediatamente la denuncia a piede libero per possesso ingiustificato di armi od oggetti atti a offendere.

Analoga sorte per un 19enne della provincia di Velletri, sorpreso con arnesi da scasso. Anche in questo caso, l’assenza di una spiegazione plausibile ha portato alla denuncia immediata.

Droga e maxi-multe sulle strade

Oltre alle denunce, i Carabinieri hanno identificato quattro persone in possesso di piccole quantità di hashish e cocaina.

Tutti sono stati segnalati al Prefetto come assuntori di sostanze stupefacenti e sanzionati amministrativamente.

L’operazione ha visto l’istituzione di diversi posti di blocco e controlli serrati lungo le strade.

Complessivamente, i militari hanno fermato e identificato 90 persone, controllato 80 veicoli ed elevato una sanzione stradale da capogiro: oltre 10.000 euro per violazione del nuovo codice della strada.

