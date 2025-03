Blitz dei Carabinieri tra Pigneto e Torpignattara: 12 denunce e un fermo per droga

Un’operazione a tappeto nei quartieri Pigneto, Malatesta e Torpignattara ha portato a 12 denunce e un fermo amministrativo.

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Torpignattara, con il supporto di unità specializzate, hanno eseguito un’operazione di controllo straordinario per contrastare la criminalità nelle periferie della Capitale.

Furti, danneggiamenti e occupazioni abusive

I risultati non si sono fatti attendere. Tra le prime segnalazioni:

Due cittadine romene di 43 e 45 anni, entrambe senza fissa dimora e con precedenti, sono state sorpese a rubare 95 euro da un’attività commerciale. Denaro recuperato e restituito al titolare del negozio.

Un 26enne tedesco già noto alle forze dell’ordine è stato denunciato per danneggiamento di un’auto in sosta.

Ma il grosso dell’operazione si è concentrato sugli edifici occupati abusivamente.

Nove persone, tra italiani e stranieri di età compresa tra i 21 e i 45 anni, sono state trovate all’interno dell’ex “Borgetto degli Artigiani”, un’area confiscata alla criminalità organizzata e assegnata al Comune di Roma. Per loro è scattata la denuncia per invasione di terreni ed edifici.

Altre 20 persone sono state identificate nell’ex B&B di via Castriccio Castracane, occupato abusivamente. Anche in questo caso, i responsabili verranno denunciati alla Procura.

Droga e controlli sulle attività commerciali

L’operazione ha incluso anche verifiche su persone e locali commerciali:

75 persone identificate

35 veicoli controllati

6 attività commerciali ispezionate

Inoltre, un individuo è stato fermato e segnalato al Prefetto per possesso di hashish.

Lotta alla criminalità nelle periferie

L’operazione rientra in un piano più ampio di contrasto alla criminalità diffusa nelle periferie romane.

I controlli proseguiranno nelle prossime settimane, con l’obiettivo di restituire sicurezza e legalità ai quartieri della Capitale.

