Blitz della Polizia Locale, all’ombra di San Pietro: sequestrati oltre mille articoli contraffatti

Un vero e proprio mercatino illegale all’ombra della Basilica di San Pietro. È quanto hanno scoperto gli agenti dell’Unità SPE (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale) della Polizia Locale di Roma Capitale, impegnati nei controlli contro l’abusivismo commerciale in zona Vaticano.

Durante un pattugliamento in via della Conciliazione, cuore pulsante del turismo religioso romano, gli agenti hanno notato alcuni venditori intenti a esporre merce di ogni tipo sul marciapiede, trasformando la storica arteria che conduce al colonnato del Bernini in un bazar a cielo aperto.

Il blitz è scattato in pochi istanti. Due persone, entrambe di nazionalità peruviana, sono state bloccate e identificate.

Nel corso dell’operazione, gli agenti hanno posto sotto sequestro oltre 1000 prodotti: oggetti di natura religiosa, stampe sacre, bandiere, indumenti e perfino alimenti venduti senza alcuna autorizzazione.

Per le due venditrici è scattata una multa da oltre 5.000 euro ciascuna e l’ordine di allontanamento (DASPO) previsto dal Regolamento di Polizia Urbana.

