Blitz interforze a Roma: arresti, sanzioni e controlli a tappeto contro degrado e spaccio

Nella giornata di ieri, sotto la direzione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, si è svolto un nuovo servizio ad alto impatto contro il degrado urbano, coordinato dalla Prefettura di Roma.

L’operazione ha visto coinvolti agenti della Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale “Roma Capitale”.

L’attività interforze, che ha interessato numerose aree della capitale, aveva l’obiettivo di rafforzare i controlli sul territorio, riqualificare zone critiche e contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, oltre a combattere situazioni di degrado che compromettono il senso di sicurezza dei cittadini. In particolare, le operazioni si sono concentrate su piazza Ragusa e piazza Re di Roma.

Nel corso dei controlli, sono state identificate 125 persone, ispezionati 46 veicoli e multati 2 esercizi commerciali per un totale di 3.000 euro.

Un cittadino italiano di 35 anni è stato arrestato con l’accusa di detenzione e spaccio di droga. Durante una perquisizione presso la sua abitazione, gli agenti hanno trovato 33 grammi di cocaina, 500 euro in contanti e diversi strumenti per il confezionamento della sostanza.

È stato inoltre identificato un acquirente a cui il 35enne aveva appena venduto 1 grammo di cocaina, e anche lui è stato sanzionato. Un’altra persona è stata segnalata alla Prefettura per il possesso di circa 2 grammi di hashish.

Sempre in piazza Re di Roma, le forze dell’ordine hanno ritrovato un minore che era stato segnalato come scomparso poche ore prima, riportandolo alla casa famiglia dove risiede.

Nel corso delle ispezioni, sono stati sanzionati i titolari di due attività di ristorazione. In un ristorante di via Villa Fiorelli sono state rilevate carenze nei requisiti generali di igiene e il mancato rispetto delle procedure di autocontrollo HACCP.

Un altro locale in via Britannia è stato multato per la presenza di quattro dipendenti senza contratto di lavoro, per l’assenza del piano di emergenza e evacuazione e per un impianto di videosorveglianza installato senza le dovute autorizzazioni.

Inoltre, uno dei quattro dipendenti è risultato essere senza permesso valido di soggiorno; per questo motivo, è stato accompagnato all’Ufficio Immigrazione per ulteriori verifiche sulla sua posizione.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙