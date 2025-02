Blitz nel campo nomadi di via Candoni: 255 identificati, 99 con precedenti

Maxi operazione dei Carabinieri all’alba di oggi nel campo nomadi di via Candoni, nella Capitale.

L’intervento, condotto dalla Stazione Roma Trullo e dalla Compagnia Roma Eur, con il supporto dell’8° Reggimento Lazio, ha portato all’identificazione di 255 persone, di cui 72 minorenni.

Dai controlli è emerso che 99 soggetti risultano avere precedenti penali, un dato che conferma l’attenzione delle forze dell’ordine sull’area, spesso segnalata per episodi di criminalità e degrado urbano.

I militari hanno ispezionato le abitazioni del campo alla ricerca di eventuali irregolarità, oltre a verificare la situazione dei veicoli presenti nell’insediamento. Sono stati controllati 30 tra auto e furgoni, senza riscontrare anomalie.

L’operazione si inserisce in un piano più ampio di prevenzione e contrasto alla criminalità, fortemente voluto dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e condiviso con il Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il campo nomadi di via Candoni è già stato oggetto di diversi blitz negli ultimi mesi, con le autorità che hanno intensificato i controlli per garantire sicurezza e rispetto della legalità. Le verifiche continueranno nei prossimi giorni per monitorare la situazione e prevenire ulteriori episodi di illegalità.

