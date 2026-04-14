Blitz sulla Portuense: smantellata “cittadella dell’illegalità” da 15mila metri quadri

Dalle prime luci dell’alba, oltre cento agenti della Polizia Locale di Roma Capitale sono impegnati in una maxi-operazione su via Portuense.

Un’area privata di oltre 1,5 ettari era stata trasformata in un hub del commercio abusivo, un vero e proprio mercato parallelo dove regnavano illegalità e degrado.

L’intervento, che vede schierate le unità speciali SPE, GSSU e GPIT, ha portato alla luce un sistema criminale stratificato e organizzato nei minimi dettagli.

Mercato nero, oro rosso e bar abusivi

All’interno del perimetro, le pattuglie hanno intercettato una rete di attività illecite che andava ben oltre la semplice vendita di paccottiglia:

Ricettazione: Sequestrati numerosi articoli elettronici di sospetta provenienza furtiva. Sono in corso accertamenti per risalire ai legittimi proprietari.

Oro Rosso: All’interno di alcuni furgoni parcheggiati nell’area è stato rinvenuto un ingente quantitativo di rame, materiale prezioso spesso frutto di furti alle infrastrutture pubbliche.

Servizi Abusivi: Una porzione dell’area era stata riconvertita in parcheggio a pagamento non autorizzato per centinaia di veicoli, mentre un bar, anch’esso privo di licenze, serviva i frequentatori del mercato.

Bonifica in corso: tonnellate di rifiuti

L’operazione non riguarda solo la sicurezza, ma anche il ripristino del decoro ambientale. Il personale dell’AMA è già sul posto con mezzi pesanti per rimuovere tonnellate di rifiuti accumulati nel tempo, che avevano trasformato il terreno in una discarica a cielo aperto.

Sequestri e procedure

L’intera area di 15.000 metri quadrati è stata posta sotto sequestro giudiziario, insieme alle strutture abusive e alla merce illegale.

Gli agenti stanno identificando i responsabili e verificando la posizione dei proprietari del terreno per accertare eventuali responsabilità nella concessione degli spazi.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.