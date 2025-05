Bloccati con un carico di rifiuti pericolosi, dalla Polizia Locale: due uomini denunciati

Sono stati gli agenti della Unità SPE( Sicurezza Pubblica Emergenziale), della Polizia Locale di Roma Capitale, che durante le attività di vigilanza sul territorio, hanno avvistato un furgone fermo in una piazzola, sita nei pressi di Via Longoni , altezza incrocio con via Collatina, zona già attenzionata per fenomeni di abbandono di rifiuti.

Alla vista della pattuglia, il conducente del mezzo, unitamente ad altro soggetto subito risalito a bordo, ha ripreso velocemente la marcia, cercando di allontanarsi.

Tentativo non riuscito, in quanto gli operanti sono subito riusciti a bloccare i due e, avviate tutte le verifiche del caso, hanno accertato la presenza all’interno dell’autocarro di un grosso quantitativo di pneumatici , rifiuti legnosi, metallici e plastici ingombranti, per un totale di circa 6 metri cubi.

Per questo motivo i due, un ragazzo turco di 23 anni ed un 44enne di nazionalità romena, sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per il reato di trasporto illegale di rifiuti, tra cui speciali e pericolosi.

